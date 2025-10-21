Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Obožavaju ga otkako se pojavio na ekranima, tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'

Antonio Agostini jedan je od najomiljenijih glumaca nove generacije. Otkako se pojavio na televizijskim ekranima, ne staju komplimenti na račun ovog talentiranog glumca. U nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' Agostini će utjeloviti Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi.

RTL.hr
21.10.2025 13:51

"Marko je srednji sin, a kako to obično biva sa srednjom djecom, malo im nedostaje pažnje. U odrastanju je bila prisutna doza nezadovoljstva, neispunjenosti, ali sve je otišlo u bunt. Marko je sklon porocima, neispunjen je, u sjeni svog brata. Želio bi biti miljenik, no nikako ne želi prionuti odgovornosti", otkrio je Antonio Agostini o svom liku.

Obitelj Vukas, Divlje pčele
Obitelj Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Svakom se liku, kaže, veseli i svjestan je da njegove uloge nose određenu pravilnost. "Dobivam dosta tipske uloge, možda i zbog svoje fizionomije. Zgodan, a nezgodan - to je definicija mojih uloga", kroz smijeh priča Agostini i nastavlja: "Svakoj ulozi se veselim, Marko ima trenutaka u kojima pokazuje ljudskost, nježnost i ranjivost".

Antonio Agostini, Divlje pčele
Antonio Agostini, Divlje pčele FOTO: RTL

Maksimalno je fokusiran na zadatak, baš kao i na suradnje s hvaljenim, iskusnim, nagrađivanim kolegama, od kojih, kaže, uživa učiti i promatrati ih. "Tražim savjete od starijih kolega, imam i od koga! Glumac koji ne želi učiti, taj ima krive ciljeve. Od redatelja, od svih kadrova zaposlenih na setu tražim upute i stručna mišljenja", zaključuje Antonio, svjestan svog puta prema usavršavanju.

Antonio Agostini, Divlje pčele
Antonio Agostini, Divlje pčele FOTO: RTL

Dodatni poticaj bila mu je predivna Zagora, gdje su se dijelom snimale 'Divlje pčele'. "Prekrasan kraj, sve te lokacije, domaćini, stvarno divan osjećaj dobrodošlice, gostoprimstva... Dijalekt mi je bio najmanje poznat, ti infinitivi koji se krate, treba savladati melodiju, treba je oprirodniti, a kada dođete na lokaciju, odjenete kostim i prodišete te se osvrnete oko sebe i vidite taj prekrasan krajolik - oduševite se i sve nekako funkcionira", otkrio je Agostini o snimanju u Sinju i okolici.

Antonio Agostini, Divlje pčele
Antonio Agostini, Divlje pčele FOTO: RTL

Glumac je, otkriva, starog kova, tehničar uvijek istih mjerila i mehanizmima za pripreme uloge. Voli se, dodaje, držati određenih poslovnih i životnih tradicija. "Cijenim tradiciju, našu baštinu. Svaka uloga, pa tako i ova, me veže, to je korisno, no treba biti u kontroli. To je proces koji se itekako uči, i smatram važnim ne oholiti se i ne vidjeti sebe kao ne znam što. Na ovom setu, kada se okreneš oko sebe, imaš ljude koji su radili holivudske projekcije, koji igraju vrlo tečno i na stranim jezicima. Općenito, usudio bih se reći da u ovom trenutku bolje, motiviranije i koherentnije ekipe od ove nema u ovim krajevima", zaključio je Agostini.

Braća Vukas, Divlje pčele
Braća Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Glumac, baš kao i sve njegove kolege sa seta, jedva čeka početak najraskošnije RTL-ove serije dosad! 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Ana Marijom Veselčić

divlje pčele antonio agostini
Divlje pčele

Glavna glumica serije 'Divlje pčele' o liku, setu i priči koja će sve dotaknuti: 'Kao Katarina sam - rogata kada me se krene bosti'

Divlje pčele

Bili smo na pretpremijeri serije 'Divlje pčele'! 'Ova priča te vraća na to da je obitelj najbitnija'