Divlje pčele

Obožavamo ga kao Veljka! Matija Kačan osvaja gledatelje u hit seriji 'Divlje pčele', a večeras nas očekuje njegov herojski pothvat

Glumac Matija Kačan ponovno dokazuje zašto je jedno od najomiljenijih lica na našim malim ekranima. Ulogom Veljka Budimira u hit seriji 'Divlje pčele', Kačan je unio posebnu energiju, šarm i humor koji iz epizode u epizodu prikovati gledatelje uz ekrane

29.05.2026 15:00

Dok su društvene mreže preplavljene pohvalama na račun njegove glume, najnovije fotografije sa snimanja iz Jadran filma otkrivaju koliko se pažnje pridaje svakom detalju kako bi svijet Veljka Budimira izgledao potpuno autentično.

Nepogrešivi tandem: Veljko i Željko

Gledatelji s posebnim guštom prate scene u kojima Matija Kačan briljira u tandemu s Antoniom Scarpom, koji tumači legendarnog bricu Željka Budimira. Njihova bratsko-prijateljska kemija i dijalozi puni duha postali su zaštitni znak serije. No, dok nas njihove zajedničke avanture obično nasmijavaju, večerašnja epizoda mogla bi nam pokazati jedno sasvim novo, ozbiljnije lice našeg omiljenog junaka.

Hoće li Veljko postati heroj dana?

Veljko bi u večerašnjem nastavku mogao izvesti pravi herojski pothvat! Iako smo ga navikli gledati u raznim spletkama, čini se da je kucnuo čas da pokaže svoju plemenitu stranu.

Ono što najviše golica maštu obožavatelja je njegov odnos s Karmelom Poljak. Prema neslužbenim izvorima sa seta, Veljko sprema nešto izuzetno lijepo i nesebično upravo za nju. Hoće li to biti romantična gesta koja će joj promijeniti dan,ili život, ili će je spasiti iz neugodne situacije, ostaje nam vidjeti. Jedno je sigurno - Veljko Budimir večeras će pokazati da ispod onog njegovog šarmantnog oklopa kuca srce pravog kavalira.

