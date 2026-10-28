Očajna Zora odlučila se vratiti Filipu u nadi za boljim životom?

Nakon potpunog gubitka povjerenja u dosadašnjeg partnera Marina, očajna Zora donosi odluku koja će promijeniti sve i vraća se bogatom Filipu

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Gubitak povjerenja u Marina

Zora se već neko vrijeme bori s osjećajem da ju je Marino iznevjerio. Njezin dečko i menadžer pokazao je svoje pravo lice kada je shvatila da bi je bio spreman iskoristiti za vlastitu financijsku dobit, što je nepovratno uništilo njihov odnos. Agresivno ponašanje i stalni ispadi te laži samo su dodatno potvrdili njezine sumnje. Razočarana stagnacijom svoje pjevačke karijere i nastupima u noćnom programu, mlada pjevačica osjećala se potpuno zarobljeno u okruženju koje joj više nije donosilo radost.

Filipova nevjerojatna upornost

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, Filip nikada nije odustao unatoč njezinim stalnim odbijanjima. On je obasipa pažnjom, skupocjenim nakitom i poklonima, a između ostalog i plaća ju da bude s njim. No čini se da ona njegove znakove pažnje ne doživljava onako kako bi on možda želio. Umjesto da uživa u luksuznim darovima, Zora ih planira unovčiti. Za pomoć se obraća Lili, od koje traži da joj pronađe kupca za skupocjeni nakit koji joj Filip poklanja.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Filip doznati što Zora radi s njegovim darovima i kako će reagirati kada otkrije njezine namjere? Je li njihov obnovljeni odnos uopće iskren ili Zora u Filipovoj naklonosti vidi priliku da ostvari vlastite planove? Njegova upornost i financijska stabilnost s vremenom su počeli izgledati kao jedini logičan izlaz iz njezine očajne situacije. Iako je u početku bila vrlo oprezna i smatrala da se stvari odvijaju prebrzo, Zora je na kraju popustila.

icon-expand Zora i Filip, Divlje pčele FOTO: RTL

Shvatila je da joj Filip nudi bijeg od lažnih obećanja i profesionalnih zastoja s kojima se stalno suočavala.

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