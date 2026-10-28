Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Očajna Zora odlučila se vratiti Filipu u nadi za boljim životom?

Nakon potpunog gubitka povjerenja u dosadašnjeg partnera Marina, očajna Zora donosi odluku koja će promijeniti sve i vraća se bogatom Filipu

RTL.hr
28.10.2026 21:00

Gubitak povjerenja u Marina

Zora se već neko vrijeme bori s osjećajem da ju je Marino iznevjerio. Njezin dečko i menadžer pokazao je svoje pravo lice kada je shvatila da bi je bio spreman iskoristiti za vlastitu financijsku dobit, što je nepovratno uništilo njihov odnos.

Agresivno ponašanje i stalni ispadi te laži samo su dodatno potvrdili njezine sumnje. Razočarana stagnacijom svoje pjevačke karijere i nastupima u noćnom programu, mlada pjevačica osjećala se potpuno zarobljeno u okruženju koje joj više nije donosilo radost.

Filipova nevjerojatna upornost

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, Filip nikada nije odustao unatoč njezinim stalnim odbijanjima. On je obasipa pažnjom, skupocjenim nakitom i poklonima, a između ostalog i plaća ju da bude s njim. No čini se da ona njegove znakove pažnje ne doživljava onako kako bi on možda želio.

Umjesto da uživa u luksuznim darovima, Zora ih planira unovčiti. Za pomoć se obraća Lili, od koje traži da joj pronađe kupca za skupocjeni nakit koji joj Filip poklanja.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Filip doznati što Zora radi s njegovim darovima i kako će reagirati kada otkrije njezine namjere? Je li njihov obnovljeni odnos uopće iskren ili Zora u Filipovoj naklonosti vidi priliku da ostvari vlastite planove? 

Njegova upornost i financijska stabilnost s vremenom su počeli izgledati kao jedini logičan izlaz iz njezine očajne situacije. Iako je u početku bila vrlo oprezna i smatrala da se stvari odvijaju prebrzo, Zora je na kraju popustila.

Zora i Filip, Divlje pčele
Zora i Filip, Divlje pčele FOTO: RTL

Shvatila je da joj Filip nudi bijeg od lažnih obećanja i profesionalnih zastoja s kojima se stalno suočavala.

Početak nove priče?

Ovaj dramatični preokret postavlja logično pitanje je li ovo uistinu početak potpuno nove priče za talentiranu pjevačicu. Gledatelji sada s nestrpljenjem čekaju hoće li Filipova naklonost biti iskrena podrška ili će se i on s vremenom pretvoriti u nekoga tko želi kontrolirati svaki njezin korak.

Njezina borba za ljubav i uspjeh sada se nalazi na velikoj prekretnici.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje filip
Divlje pčele

Neven Barešić izdao kućni pritvor Anti Vukasu, branit će se sa slobode

Moglo bi te zanimati

Ante se odlazi predati, a Kate ima plan za bijeg iz zatvora

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u prirodi sa svojim četveronožnim ljubimcem

Što donose nove epizode 'Divljih pčela'? Jelica pred svima: 'Neću se udati za Anđelka'

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Kristina Sertić planira bijeg iz zatvora: 'Ne mogu ovo više izdržati'

Ivica se prisjetio važne stvari: 'Lazar Krneta je radio za mog oca'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda 'Titanica' 90-ih je bio san svake žene: Pogledajte kako danas izgleda Billy Zane
Slavna Oscarovka priznala operaciju grudi, a sad zbog novih fotografija svi pričaju o njezinu licu
Slavne face okupile se u Zagrebu: Goran i Blanka ukrali svu pažnju na sportskoj konferenciji
Tarantino ima milijune, ali majci ne želi dati ništa: Jednu stvar joj nikad nije zaboravio
Rijeku zamijenila Beogradom, pa šokirala novim izgledom: Ovako izgleda Martina Vrbos
Ella Dvornik o sudjelovanju u Asia Expressu: 'Žao mi je što sam otišla, ali to ne umanjuje iskustvo'
Brazilska influencerica (32) poginula u stravičnoj nesreći: Njezine posljednje riječi slamaju srca
I nakon burnog razvoda Kim i dalje strepi za Kanyea: 'Sve ću gurnuti pod tepih zbog djece'
Severina objavila snimke iz Italije, jedan detalj posebno je privukao pozornost
Zvijezda sportskih ekrana zablistala na derbiju: Njezino izdanje privuklo pozornost