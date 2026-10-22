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Divlje pčele

Od neprijateljica do saveznica? Eva šokirala Katarinu priznanjem o Krneti! 'Dvaput mi je napravio dijete!'

Katarina Runje sve teže podnosi Krnetino zlostavljanje te traži način kako da pobjegne iz te noćne more, a u pomoć joj iznenada priskače zatvorenica Eva koja sve glumi zbog ranijeg plana s Krnetom

RTL.hr
22.10.2026 21:30

Oprost i zajednička sudbina

Katarina Runje nalazi se u potpuno bezizlaznoj situaciji i pod neizdrživim pritiskom upravitelja Krnete. U potpunom očaju, iznenađuje je dolazak zatvorenice Eve s kojom je dosad bila u sukobu, a koja odjednom glumi prijateljicu te joj otkriva da joj je oprostila sve iz prošlosti.

Eva ističe kako je Katarina sada nažalost završila potpuno isto kao i ona - kao žrtva okrutnog upravitelja. Govori joj kako zna za njezino dijete i nudi joj ruku pomirenja.

Mračna tajna iz prošlosti

Vidjevši u kakvom je psihičkom stanju, Eva se otvara i dijeli svoju potresnu priču. Priznaje nesretnoj Katarini da joj je upravo Krneta dvaput napravio dijete te otkriva svoju bolnu prošlost priznajući da je oba puta morala pobaciti. Zbog svega što je proživjela pod Krnetinom čizmom, u njoj se nakupila ogromna mržnja prema upravitelju i odlučna je stati na kraj njegovoj tiraniji.

Eva Parać, Divlje pčele
Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Plan za osvetu i udruživanje?

Eva jasno daje do znanja Kati koliko mrzi Krnetu i suosjeća s njezinom teškom situacijom. Odlučno joj govori da se pod svaku cijenu moraju udružiti kako bi ga se riješile jednom zauvijek i spasile od daljnjeg zlostavljanja unutar zatvorskih zidina.

Na samom kraju susreta, gledajući iscrpljenu Katarinu, iskreno joj se obraća i staje na njenu stranu. Daje joj do znanja da nije sama i poručuje da, ako joj bilo što treba, ona je tu za nju, spremna pomoći u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

No ono što Katarina ne zna jest da se iza Evina iznenadnog prijateljstva krije dobro osmišljena prijevara. Naime, Eva se prethodno dogovorila s Krnetom da će se pokušati zbližiti s Katarinom kako bi otkrila tko upravitelju radi iza leđa i odaje informacije o događajima u zatvoru.

Eva Parać i Lazar Krneta, Divlje pčele
Eva Parać i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako se pred Katarinom predstavlja kao saveznica i osoba koja razumije njezinu patnju, Eva zapravo izvršava Krnetine naredbe. Hoće li Katarina na vrijeme shvatiti da je Evina pomoć samo dio upraviteljeve zamke ili će joj povjerovati i nesvjesno otkriti informacije koje Krneta očajnički želi saznati?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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