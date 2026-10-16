Od oduševljenja do razočaranja! Glazbeni producent odbio Zoru zbog nastupa u hotelu Bellavista

Mlada i talentirana pjevačica Zora došla je na audiciju puna nade kako bi započela ozbiljnu glazbenu karijeru. U pratnji Marina, stala je pred poznatog glazbenog producenta Škaru i u startu ga oduševila svojim glasom. Ipak, jedan detalj iz njezine prošlosti srušio je snove o snimanju prvog albuma

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Oduševljenje nakon prve pjesme

Dolazak u studio za Zoru je bio ostvarenje dugogodišnjeg sna. Kako bi pokazala sve što zna, za audiciju je odabrala emotivnu pjesmu "Što te nema". Njezina izvedba odmah je privukla pažnju producenta koji nije skrivao oduševljenje njezinim talentom. Nakon što je otpjevala posljednje stihove, Škare ju je pohvalio pred svima. "Bravo. Ovo je bilo dobro. Nije se ništa čulo u glasu, kao da si je pjevala stotinu puta", rekao je zadovoljno. Zora mu je na to stidljivo priznala da je bila pomalo nervozna, dodajući kako na mjestu gdje trenutačno nastupa pjesma često tjera goste jer je previše tužna.

Tajna hotela Bellavista

Situacija se drastično promijenila kada je Škare upitao Zoru gdje zapravo nastupa u Zagrebu. Bez previše razmišljanja, iskreno je odgovorila da pjeva u hotelu Bellavista. Producentu se u tom trenutku smračilo pred očima, a Marino, koji je taj podatak ranije vješto prešutio, shvatio je da su u velikim problemima.

icon-expand icon-close icon-close Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Škare je ubrzo prekinuo audiciju, naglasivši kako je čuo sasvim dovoljno i odbio ponudu da Zora otpjeva nešto veselije. Kada su ostali nasamo, oštro je napao Marina zbog skrivanja istine. "Ja sebi ne mogu priuštiti skandal jer ne mogu izdati album od neke tamo barske zabavljačice koja Bog zna što radi s mušterijama", odbrusio mu je producent. Marino ga je pokušao uvjeriti da Zora tamo isključivo pjeva te da ima ogroman potencijal. Očajnički ga je molio da joj pruži pravu šansu jer djevojka takvog glasa to svakako zaslužuje, predlažući čak i da je oženi kako bi prikrili njezinu prošlost pod novim prezimenom.

Karijera završena prije početka?

Iako se Škare složio da Zora ima i pojavu i izniman glas koji bi se dao lijepo upakirati, ostao je neumoljiv zbog strogih pravila javnog života. "Publika ne prašta ni male mrljice", objasnio je producent, zaključivši kako je Marino uništio svaku šansu za Zorin uspjeh čim ju je odveo raditi na takvo mjesto.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL