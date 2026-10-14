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Divlje pčele

Od Vrila do Amerike! Veljko otkrio kako je Karmelino ime završilo na jelovniku njegova restorana

Veljkov povratak iz daleke Amerike u rodno Vrilo donio je pregršt smijeha i neizbježnih političkih rasprava. U opuštenom društvu, stara ekipa prisjetila se prošlih dana, dok su na površinu isplivale anegdote o bivšim i sadašnjim vlastima

RTL
14.10.2026 11:00

Bricina politička ostavština

Razgovor je brzo skrenuo na temu lokalne politike i načina na koji Zdravko Šušnjara trenutačno vodi mjesto. Brico se odmah prisjetio svojih načelničkih dana, uvjereno ističući kako je za njegova mandata "Vrilo bilo oaza blagostanja", što mu mještani navodno govore i danas. Nije propustio priliku naglasiti kako je dao sve od sebe za napredak sela.

Ipak, Krsto ga je brzo spustio na zemlju podsjetivši ga na poplavu kada je cesta stradala, a Brico se navodno sakrio u crkvu kod dona Jere. Na te provokacije, bivši načelnik je kratko odgovorio da nije smijenjen, nego je sam otišao jer je shvatio da je "preveliki vizionar za ovo misto i za ovi posao". Osvrnuvši se na aktualnog načelnika koji vlada unatoč sudskim procesima, Brico je zaključio da je Šušnjara "neuništiv rođo".

Poklon i jelo za Karmelu

No, glavna zvijezda večeri bio je povratnik Veljko. Posebnu pažnju posvetio je Karmeli, priznavši joj koliko mu je nedostajala dok je gradio svoj život i otvarao restoran na drugom kontinentu. U želji da zadrži vezu s rodnim krajem, odlučio je napraviti posebnu posvetu upravo njoj.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Otkrio je oduševljenom društvu da je na američki jelovnik uvrstio poseban specijalitet. "Imate jedno jelo koje sam nazvao Karmelin fažol", ponosno je rekao Veljko, objašnjavajući kako domaći ljudi tamo rado dolaze jesti, piti bevandu i slušati naše stare ploče. Zanimanje za ovo jednostavno jelo nadišlo je očekivanja, pa je kroz smijeh dodao kako "čak i Amerikanci stoje u redu da ližu prste".

Krsto, Divlje pčele
Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Uz priču o kulinarskom uspjehu, iznenadio je Karmelu i simboličnim poklonom iz New Yorka. Uručio joj je mali Kip slobode, prepričavajući s divljenjem kako taj spomenik grandiozno izranja iz mora i toplim prizorom pozdravlja imigrante koji dolaze tražiti svoj komadić sreće.

Susret starih prijatelja još je jednom pokazao da ni velike udaljenosti ni prohujale godine ne mogu izbrisati snažne veze.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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