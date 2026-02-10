Odakle joj informacije i koga štiti? Gatara Sadija možda nije došla slučajno

Dolazak putujućeg sajma u malo mjesto Dalmatinske zagore donio je mještanima dašak uzbuđenja i noviteta, no nitko nije očekivao da će najveću pomutnju izazvati jedna žena. Tajanstvena gatara Sadija, zajedno sa svojim pomoćnikom Mirzom, postavila je svoj stol i u trenu privukla znatiželjnike željne uvida u budućnost

Glavni okidač za nemir bilo je Sadijino proricanje sudbine Katarini Runje. Dok je razgledavala med na sajmu, gatara joj je, prema riječima svjedoka, gotovo na silu zgrabila ruku i s dramatičnim izrazom lica izrekla riječi koje su odjeknule mjestom: "Ruke su ti pune krvi." Ova rečenica nije dugo ostala tek neobičan događaj sa sajma. U malom svijetu 'Divljih pčela' gdje se sve zna i gdje sjećanje na nedavnu tragediju, smrt Petra, još nije izblijedjelo, proročanstvo je dobilo sasvim novo značenje. Za neke, poput Tereze, vijest je bila duboko uznemirujuća i potvrdila je najgore strahove. Odmah je povezala gatarine riječi s Katarinom i nerazjašnjenim okolnostima Petrove smrti, videći u tome konačnu potvrdu krivnje koju su neki potiho pripisivali Katarini. Time je Sadija, svjesno ili ne, ponovno rasplamsala tinjajući sukob i usmjerila prst sumnje direktno u jednu osobu.

Nadnaravne moći ili dobro plasirani tračevi?

Dok dio mještana vjeruje u Sadijine sposobnosti, prepričavajući kako im je "pogodila skoro sve", od imena strine do broja godina, drugi su znatno skeptičniji. Postavlja se pitanje odakle gatari tako precizne, ili barem dovoljno uvjerljive informacije. Je li doista riječ o vizijama i nadnaravnom daru ili se iza svega krije pomno razrađen sustav prikupljanja informacija?

Sadija, Divlje pčele FOTO: RTL

Sve više toga upućuje na to da ključnu ulogu u Sadijinom "uspjehu" igra njezin pomoćnik Mirza. Postoji mogućnost da dok ona privlači pažnju svojim nastupom, Mirza se neprimjetno kreće među ljudima, osluškuje razgovore, hvata fragmente seoskih priča, strahova i nadanja. Te informacije, vješto upakirane u mistični narativ, Sadija zatim servira svojim "klijentima". Čini se da ona posjeduje izniman talent da prepozna slabosti i želje ljudi te da im kaže upravo ono što žele ili čega se boje čuti. "Čovjek će čuti ono što želi čuti, a ja ću to masno naplatiti", povjerila se Mirza u razgovoru, otkrivajući pravi motiv njihovog djelovanja.

Sadija, Divlje pčele FOTO: RTL

Njihov cilj nije pomaganje ljudima, već brza zarada s kojom planiraju pobjeći daleko, možda u Italiju, a možda čak i do Amerike. Sadija ne preza od manipulacije, nudeći uplašenim mještanima amajlije za zaštitu od "crnih sila" koje navodno vidi nad njima, dodatno unovčavajući strah koji je sama stvorila. Njezin susret s Katarinom nakon proricanja, gdje joj nudi zaštitu, samo potvrđuje hladnu proračunatost njezina pristupa. Dok se mjesto bori s podjelama koje je njezin dolazak izazvao, ostaje otvoreno pitanje je li Sadija samo bezazlena sajamska atrakcija ili opasna manipulatorica koja zarađuje na tuđoj nesreći. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.