Divlje pčele

Odlazi li Teodora s Hodžićem? Jedna odluka mijenja sve

Dolazak doktora Hodžića u Vrilo pokrenuo je lavinu emocija, prisilivši Teodoru da bira između strastvene ljubavi koja joj nudi novi početak i borbe za opstanak u nesretnom braku s Jakovom Vukasom

RTL.hr
05.04.2026 10:00

Doktor Hodžić u svijetu 'Divljih pčela' ne gubi vrijeme. Njegova ponuda Teodori je izravna i puna strasti - on joj nudi ljubav i priliku za bijeg iz života koji je guši. "Nudim ti ljubav", obećaje joj, "ako dođeš sa mnom, obećajem da ćeš se uvijek osjećati voljenom". Naglašava kako je ono što se dogodilo među njima nešto što se "događa samo jednom u životu", apelirajući na Teodoru da ne propusti priliku za sreću koju zaslužuje. Njegov dolazak nije samo romantični gest, već i konkretan poziv Teodori da preuzme kontrolu nad svojom sudbinom.

Doktor Hodžić, Divlje pčele FOTO: RTL

Teodorin strah i breme društvenih okova

Unatoč obećanjima o sretnijoj budućnosti, Teodora je paralizirana strahom. Njezina unutarnja borba oslikava težak položaj žene u maloj, konzervativnoj sredini. "Što ako pokušamo i ne uspijemo?" pita se, izgovarajući naglas svoje najveće strahove. "Ja ostanem rastavljena sama. Nitko me neće htjeti, znam." Njezina neodlučnost nije samo pitanje srca, već i egzistencijalne brige i straha od osude okoline. Kroz njezine sumnje, serija vješto prikazuje društveni pritisak koji često sputava osobnu sreću i slobodu izbora.

Teodora Vukas i Aleksandar Hodžić, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakovljev hladan tuš: Odluka o razvodu

Dok se Teodora lomi, njezin suprug Jakov Vukas povlači neočekivan potez. Iako se činilo da je svjestan afere i da je čak dao svoj prešutni "blagoslov", njegova konačna odluka mijenja pravila igre. U ključnom trenutku, nakon što Teodora u strahu odluči odbiti Hodžićevu ponudu i ne otići s njim, Jakov joj hladno priopćava: "Sutra idem do odvjetnika da pokrenem razvod." Njegove riječi, "hoćeš li ti biti s nekim ili ne, to se mene više ne tiče", odjekuju kao konačna presuda.

Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovim dramatičnim preokretom, sudbina Teodore Vukas ostaje potpuno neizvjesna. Odbila je priliku za novi život s čovjekom koji je voli, da bi je suprug za kojeg se možda nadala boriti na kraju ipak napustio. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju sljedeće nastavke kako bi saznali hoće li Teodora pronaći snage za novi početak ili će je ovaj slom potpuno uništiti.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

