Odmor između scena i puno smijeha: Pogledajte tko se sve našao na kauču 'Divljih pčela'

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju veliko finale prve sezone Divljih pčela', glumačka ekipa pokazala je kako izgledaju njihovi opušteni trenuci između snimanja.
Fotografije je uslikala Lidija Penić-Grgaš, koja u seriji utjelovljuje Cvitu Vukas, a objava je brzo privukla pažnju obožavatelja. Na prvoj fotografiji Lidija pozira uz Marina Klišmanića, koji gledateljima dobro poznat kao Marko Vukas, dok se u pozadini vidi kako glumac pozdravlja kameru.
Kauč koji je okupio omiljena lica serije
Na drugoj fotografiji otkriven je i veći dio ekipe koja je zajedno provodila pauzu između scena. Na "kauču za druženje" okupili su se brojni glumci koje gledatelji svakodnevno prate na malim ekranima.
Među njima su Marija Borić, Davor Pavić, Luka Šegota, Margarita Mladinić, Sanja Vejnović, kao i sama Lidija Penić-Grgaš. Uz scenarije, šalice kave i puno osmijeha, atmosfera je djelovala daleko opuštenije od napetih događaja koje njihovi likovi proživljavaju u Vrilu.
Iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera
I dok se njihovi likovi bore s tajnama, ljubavnim zavrzlamama i obiteljskim sukobima, fotografije još jednom potvrđuju koliko je glumačka ekipa povezana iza kamera.
Posljednjih tjedana brojni glumci dijele uspomene sa snimanja i trenutke sa seta, što dodatno budi nostalgiju među gledateljima kako se bliži kraj prve sezone. Upravo zato ovakve fotografije imaju posebnu vrijednost – podsjećaju na zajedništvo ekipe koja je mjesecima stvarala priču koju je publika zavoljela.