Odmor između scena i puno smijeha: Pogledajte tko se sve našao na kauču 'Divljih pčela'

Fotografije je uslikala Lidija Penić-Grgaš, koja u seriji utjelovljuje Cvitu Vukas, a objava je brzo privukla pažnju obožavatelja. Na prvoj fotografiji Lidija pozira uz Marina Klišmanića, koji gledateljima dobro poznat kao Marko Vukas, dok se u pozadini vidi kako glumac pozdravlja kameru.

Na drugoj fotografiji otkriven je i veći dio ekipe koja je zajedno provodila pauzu između scena. Na "kauču za druženje" okupili su se brojni glumci koje gledatelji svakodnevno prate na malim ekranima.

Među njima su Marija Borić, Davor Pavić, Luka Šegota, Margarita Mladinić, Sanja Vejnović, kao i sama Lidija Penić-Grgaš. Uz scenarije, šalice kave i puno osmijeha, atmosfera je djelovala daleko opuštenije od napetih događaja koje njihovi likovi proživljavaju u Vrilu.