Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Odvjetnik spreman povući se sa suđenja zbog Katarinine tajne?

Suđenje Katarini Runje za ubojstvo Petra Vukasa ušlo je u najdramatičniju fazu, a neposredno prije ključnog svjedočenja, obranu je uzdrmalo šokantno priznanje koje je optužena otkrila svom odvjetniku

RTL.hr
29.05.2026 20:30

U razgovoru koji je trebao poslužiti kao finalna priprema za izlazak pred sud, Katarina je srušila cijelu dosadašnju strategiju, priznajući da smrt Petra Vukasa nije bila nesretan slučaj, već brutalno ubojstvo u kojem su sudjelovale sve tri sestre.

Iznenađenja su nam sad najopasnija stvar

Vidno zabrinut zbog nedosljednosti u iskazima i novih detalja koje je na sudu iznijela Katarinina sestra, odvjetnik je odlučio suočiti svoju klijenticu sa sumnjama da skriva ključne informacije. "Tvoja sestra je iznijela detalje o noći vjenčanja koje ti meni nisi prije rekla", upozorio ju je, izražavajući strah od nepredviđenih obrata. "Iznenađenja su nam sad najopasnija stvar. Zato te pitam po posljednji put, jesi li mi rekla cijelu istinu ili nas sutra čekaju još neka nova iznenađenja?"

Ono što je uslijedilo nije mogao predvidjeti ni u najgorem scenariju. Slomljena pod pritiskom, Katarina je napokon odlučila otkriti što se zaista dogodilo kobne noći, a njezine su riječi potpuno šokirale odvjetnika i dovele u pitanje cijeli smisao obrane.

Odvjetnik, Divlje pčele
Odvjetnik, Divlje pčele FOTO: RTL

Priznanje koje mijenja sve

"I onda kad smo ga zatukli, do kraja smo ga odvukle i bacile niz provaliju", hladno je izgovorila Katarina, priznajući da su ona i njezine sestre zajedno počinile zločin. Njezino priznanje otkrilo je da Petar nije samo gurnut u samoobrani, već da su ga sestre brutalno usmrtile, a potom se riješile tijela.

Odvjetnik je ostao bez riječi. "Znači, to je cijela istina", jedva je uspio izustiti, shvaćajući razmjere katastrofe. "Pretpostavljao sam da ćeš mi reći kako su tvoje sestre sve znale, ali da su šutjele. Nisam očekivao da ćeš poništiti cijelu obranu." U tom trenutku postalo je jasno da dosadašnja priča o nesretnom slučaju pada u vodu i da se Katarina suočava s puno težom optužbom nego što se mislilo.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Odvjetnik pred nemogućim izborom

Međutim, Katarinin plan nije bio samo priznati istinu, već i iznijeti novu laž kako bi zaštitila obitelj. Nakon što je otkrila da je bila ucijenjena i da je pristala preuzeti svu krivnju na sebe, od odvjetnika je zatražila nešto nezamislivo. "Hoću da povjeruje da sam ga ja sama gurnula", rekla je, tražeći od njega da joj pomogne uvjeriti sud u lažnu priču. "Tražim da mi zaštitiš sestre."

Taj zahtjev stavio je odvjetnika u nezavidan položaj, rastrganog između profesionalne etike i odanosti klijentici. "Ti tražiš da ja svjesno izgubim postupak", rekao je u nevjerici. "Znači, ja moram sutra ispitivati vlastitog branjenika, znajući da govori neistinu."

divlje pčele katarina divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Hoće li Teodora reći cijelu istinu o ubojstvu?

Svi na okupu! Lidija Kordić pokazala složnu ekipu 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve bio na lokaciji

Arija Rizvić zablistala s novom frizurom – glumica iz 'Divljih pčela' pokazala osvježeni look uoči svadbe

Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Hoće li početi govoriti? Mirjanin strah ima ime i prezime

Pročitaj na Net.hr
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju