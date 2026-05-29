Odvjetnik spreman povući se sa suđenja zbog Katarinine tajne?

Suđenje Katarini Runje za ubojstvo Petra Vukasa ušlo je u najdramatičniju fazu, a neposredno prije ključnog svjedočenja, obranu je uzdrmalo šokantno priznanje koje je optužena otkrila svom odvjetniku

U razgovoru koji je trebao poslužiti kao finalna priprema za izlazak pred sud, Katarina je srušila cijelu dosadašnju strategiju, priznajući da smrt Petra Vukasa nije bila nesretan slučaj, već brutalno ubojstvo u kojem su sudjelovale sve tri sestre.

Iznenađenja su nam sad najopasnija stvar

Vidno zabrinut zbog nedosljednosti u iskazima i novih detalja koje je na sudu iznijela Katarinina sestra, odvjetnik je odlučio suočiti svoju klijenticu sa sumnjama da skriva ključne informacije. "Tvoja sestra je iznijela detalje o noći vjenčanja koje ti meni nisi prije rekla", upozorio ju je, izražavajući strah od nepredviđenih obrata. "Iznenađenja su nam sad najopasnija stvar. Zato te pitam po posljednji put, jesi li mi rekla cijelu istinu ili nas sutra čekaju još neka nova iznenađenja?" Ono što je uslijedilo nije mogao predvidjeti ni u najgorem scenariju. Slomljena pod pritiskom, Katarina je napokon odlučila otkriti što se zaista dogodilo kobne noći, a njezine su riječi potpuno šokirale odvjetnika i dovele u pitanje cijeli smisao obrane.

Priznanje koje mijenja sve

"I onda kad smo ga zatukli, do kraja smo ga odvukle i bacile niz provaliju", hladno je izgovorila Katarina, priznajući da su ona i njezine sestre zajedno počinile zločin. Njezino priznanje otkrilo je da Petar nije samo gurnut u samoobrani, već da su ga sestre brutalno usmrtile, a potom se riješile tijela. Odvjetnik je ostao bez riječi. "Znači, to je cijela istina", jedva je uspio izustiti, shvaćajući razmjere katastrofe. "Pretpostavljao sam da ćeš mi reći kako su tvoje sestre sve znale, ali da su šutjele. Nisam očekivao da ćeš poništiti cijelu obranu." U tom trenutku postalo je jasno da dosadašnja priča o nesretnom slučaju pada u vodu i da se Katarina suočava s puno težom optužbom nego što se mislilo.

Odvjetnik pred nemogućim izborom