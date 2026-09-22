Krvava osveta Ivice Vukasa završila tragedijom! Metak za Antu pogodio Čavku

Drama u Vrilu dobiva svoj nastavak. Dugogodišnji sukob unutar obitelji Vukas još jednom je eskalirao između dvojice braće Ante i Ivice. Ivica Vukas u naletu je bijesa imao jasan cilj upucati Antu, no njegov nećak Milan postavio se kao štit te primio metak

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Prava drama na cesti odigrala se u svega nekoliko sekundi. Ivica je potegnuo pištolj, a Milan Čavka bacio se ispred njega kako bi ga zaštitio. Zatečeni Ivica, shvativši što je učinio, odmah je na licu mjesta požalio učinjeno. U potpunoj nevjerici žrtva njegova osvetničkog plana ispao je mladi Milan, dok je Ante izvukao živu glavu.

Borba za život u bolnici i bijeg s mjesta zločina

Nakon što je odjeknuo pucanj, uslijedili su potpuni kaos i panika. Dok je Milan ležao teško ranjen, boreći se za zrak i život, Ante Vukas nije priskočio u pomoć već je iskoristio metež te brzo s Markom pobjegao s mjesta događaja. Na naizgled beživotno tijelo Milana, svoga sina, nailazi Rajka te počinje prizivati u pomoć. Šokirani mještani koji su brzo okupili oko Čavke odmah su organizirali prijevoz te je nesretni Milan hitno prebačen u bolnicu gdje je podvrgnut zahtjevnim operacijama.

Ivica u rukama policije

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL