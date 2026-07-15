Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno na okupu na novom projektu: 'Jedva čekamo da vidite što smo napravili'

Društvene mreže proteklih su dana preplavile objave koje sugeriraju da se u predivnoj Istri kuha nešto vrlo uzbudljivo - i to s dobro poznatim licima na okupu.

Sve je glasnije počelo šuškati nakon što su se Arija Rizvić, Domagoj Janković i Matija Kačan javili zajedničkim videom s terena.

"Mi smo sad bili na snimanju 'Nonine Ville', jedva čekamo da vidite što smo napravili", tajnovito je poručila Arija u videu, dok su njezini kolege sa smiješkom potvrdili kako gledatelji imaju razloga za nestrpljenje.