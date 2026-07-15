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Divlje pčele

Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno na okupu na novom projektu: 'Jedva čekamo da vidite što smo napravili'

Iako su gledatelji navikli pratiti njihove zaplete, intrige i dramatične odnose u hit seriji 'Divlje pčele', čini se da su omiljeni glumci pronašli način kako da i tijekom ljetne pauze ostanu nerazdvojni

RTL.hr
15.07.2026 15:00

Društvene mreže proteklih su dana preplavile objave koje sugeriraju da se u predivnoj Istri kuha nešto vrlo uzbudljivo - i to s dobro poznatim licima na okupu.

Sve je glasnije počelo šuškati nakon što su se Arija Rizvić, Domagoj Janković i Matija Kačan javili zajedničkim videom s terena.

"Mi smo sad bili na snimanju 'Nonine Ville', jedva čekamo da vidite što smo napravili", tajnovito je poručila Arija u videu, dok su njezini kolege sa smiješkom potvrdili kako gledatelji imaju razloga za nestrpljenje.

Domagoj Janković, Arija Rizvić, Matija Kačan
Domagoj Janković, Arija Rizvić, Matija Kačan FOTO: Instagram

O kakvom je projektu riječ?

Istražili smo o čemu se točno radi. Riječ je o kratkometražnom igranom filmu 'Nonina Villa' u režiji Filipa Dizdara, koji donosi intrigantnu i toplu obiteljsku priču o nasljeđu, tajnama i odnosima unutar jedne obitelji na istarskom imanju.

Zanimljivo je da jednu od glavnih uloga, ali i supotpis na scenarij i produkciju cijelog projekta ima Antonio Scarpa, svima dobro poznat kao brico Željko Budimir iz 'Divljih pčela'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ekipa iz 'Pčela' ponovno na okupu

No, Antonio na ovom istarskom setu očito nije jedini iz hit serije. Da su se pridružili ekipi na snimanju u slikovitim istarskim lokacijama, na svojim su Instagram profilima suptilno dali do znanja i Davor Pavić te Antonija Julija Blaće.

Iako službeni detalji o njihovim ulogama dolaze na kapaljku i još nema potvrde hoćemo li ih sve gledati u zajedničkim kadrovima, opuštena atmosfera s ljetnog snimanja u okolici Poreča i Vrsara dokazuje da ova ekipa jednostavno uživa raditi zajedno.

Antonio Scarpa, Antonija Julija Blaće, Davor Pavić
Antonio Scarpa, Antonija Julija Blaće, Davor Pavić FOTO: Instagram

Bilo da je riječ o napetoj dramskoj svakodnevici u 'Divljim pčelama' ili pak o ljetnim ulogama na novom filmskom setu, kemija među ovim glumcima očito je ono što svaki projekt čini posebnim. Dok čekamo prve konkretne detalje o tome što nam spremaju u 'Noninoj Villi', jedno je sigurno – gdje god se oni okupe, dobra zabava i sjajna energija su zajamčeni!

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