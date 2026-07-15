Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno na okupu na novom projektu: 'Jedva čekamo da vidite što smo napravili'

Društvene mreže proteklih su dana preplavile objave koje sugeriraju da se u predivnoj Istri kuha nešto vrlo uzbudljivo - i to s dobro poznatim licima na okupu.
Sve je glasnije počelo šuškati nakon što su se Arija Rizvić, Domagoj Janković i Matija Kačan javili zajedničkim videom s terena.
"Mi smo sad bili na snimanju 'Nonine Ville', jedva čekamo da vidite što smo napravili", tajnovito je poručila Arija u videu, dok su njezini kolege sa smiješkom potvrdili kako gledatelji imaju razloga za nestrpljenje.
O kakvom je projektu riječ?
Istražili smo o čemu se točno radi. Riječ je o kratkometražnom igranom filmu 'Nonina Villa' u režiji Filipa Dizdara, koji donosi intrigantnu i toplu obiteljsku priču o nasljeđu, tajnama i odnosima unutar jedne obitelji na istarskom imanju.
Zanimljivo je da jednu od glavnih uloga, ali i supotpis na scenarij i produkciju cijelog projekta ima Antonio Scarpa, svima dobro poznat kao brico Željko Budimir iz 'Divljih pčela'.
Ekipa iz 'Pčela' ponovno na okupu
No, Antonio na ovom istarskom setu očito nije jedini iz hit serije. Da su se pridružili ekipi na snimanju u slikovitim istarskim lokacijama, na svojim su Instagram profilima suptilno dali do znanja i Davor Pavić te Antonija Julija Blaće.
Iako službeni detalji o njihovim ulogama dolaze na kapaljku i još nema potvrde hoćemo li ih sve gledati u zajedničkim kadrovima, opuštena atmosfera s ljetnog snimanja u okolici Poreča i Vrsara dokazuje da ova ekipa jednostavno uživa raditi zajedno.
Bilo da je riječ o napetoj dramskoj svakodnevici u 'Divljim pčelama' ili pak o ljetnim ulogama na novom filmskom setu, kemija među ovim glumcima očito je ono što svaki projekt čini posebnim. Dok čekamo prve konkretne detalje o tome što nam spremaju u 'Noninoj Villi', jedno je sigurno – gdje god se oni okupe, dobra zabava i sjajna energija su zajamčeni!