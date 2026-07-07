Omiljeni Brico i Veljko zajedno najavili drugu sezonu 'Divljih pčela': 'Ovo nije za nas...'

Jedan od najomiljenijih dvojaca iz serije pobrinuo se da nam skrati to vrijeme i na sebi svojstven, šarmantan način najavi povratak 'Divljih pčela' na male ekrane.

Matija Kačan, koji tumači lik Veljka Budimira, i Antonio Scarpa, poznat kao simpatični Željko zvan Brico, ponovno su udružili snage kako bi pozvali sve gledatelje da ostanu uz njih. U kratkom promotivnom videu, snimljenom u opuštenoj atmosferi, ovaj nasmijani duo najavio je uzbudljivu drugu sezonu serije koja je osvojila srca publike diljem Hrvatske.