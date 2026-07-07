Omiljeni Brico i Veljko zajedno najavili drugu sezonu 'Divljih pčela': 'Ovo nije za nas...'

Jedan od najomiljenijih dvojaca iz serije pobrinuo se da nam skrati to vrijeme i na sebi svojstven, šarmantan način najavi povratak 'Divljih pčela' na male ekrane.
Matija Kačan, koji tumači lik Veljka Budimira, i Antonio Scarpa, poznat kao simpatični Željko zvan Brico, ponovno su udružili snage kako bi pozvali sve gledatelje da ostanu uz njih. U kratkom promotivnom videu, snimljenom u opuštenoj atmosferi, ovaj nasmijani duo najavio je uzbudljivu drugu sezonu serije koja je osvojila srca publike diljem Hrvatske.
Dvojac koji je osvojio srca publike
Od samog početka emitiranja, kemija između Veljka i Brice pokazala se kao jedan od najjačih aduta serije. Njihovi dijalozi, prožeti humorom i prijateljskim zadirkivanjem, donijeli su dašak vedrine u često napete i dramatične zaplete "Divljih pčela".
Matija Kačan i Antonio Scarpa svojim su izvedbama stvorili likove s kojima se publika lako povezala. Upravo sada, usred ljetne stanke, mnogi na društvenim mrežama izražavaju koliko im nedostaju avanture iz sela, a posebno trenuci koje su dijelili Brico i Veljko.