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Divlje pčele

Omiljeni Brico i Veljko zajedno najavili drugu sezonu 'Divljih pčela': 'Ovo nije za nas...'

Iako ljeto još uvijek traje u punom jeku i pred nama je još toplih sunčanih dana, obožavatelji popularne serije 'Divlje pčele' već imaju ogroman razlog za veselje

RTL.hr
07.07.2026 13:00

Jedan od najomiljenijih dvojaca iz serije pobrinuo se da nam skrati to vrijeme i na sebi svojstven, šarmantan način najavi povratak 'Divljih pčela' na male ekrane.

Matija Kačan, koji tumači lik Veljka Budimira, i Antonio Scarpa, poznat kao simpatični Željko zvan Brico, ponovno su udružili snage kako bi pozvali sve gledatelje da ostanu uz njih. U kratkom promotivnom videu, snimljenom u opuštenoj atmosferi, ovaj nasmijani duo najavio je uzbudljivu drugu sezonu serije koja je osvojila srca publike diljem Hrvatske.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dvojac koji je osvojio srca publike

Od samog početka emitiranja, kemija između Veljka i Brice pokazala se kao jedan od najjačih aduta serije. Njihovi dijalozi, prožeti humorom i prijateljskim zadirkivanjem, donijeli su dašak vedrine u često napete i dramatične zaplete "Divljih pčela".

Matija Kačan i Antonio Scarpa svojim su izvedbama stvorili likove s kojima se publika lako povezala. Upravo sada, usred ljetne stanke, mnogi na društvenim mrežama izražavaju koliko im nedostaju avanture iz sela, a posebno trenuci koje su dijelili Brico i Veljko. 

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