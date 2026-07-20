Omiljeni domaći glumci zajedno: Amar Bukvić i Filip Juričić otputovali na ljetnu destinaciju

Amar Bukvić, kojeg gledatelji pamte po upečatljivim ulogama poput one u seriji 'Divlje pčele', i Filip Juričić, zvijezda hit-serije 'San snova', spakirali su kofere i otputovali na zajedničko ljetovanje.
Na svojim društvenim mrežama podijelili su fotografiju iz zračne luke gdje su u ugodnom društvu pozirali odlično raspoloženi i spremni za polazak. Sudeći prema opisu i zastavici u objavi, muška se ekipa zaputila na talijansku obalu:
Ležerno izdanje i opuštene ljetne vibracije
Omiljeni glumački dvojac pozirao je u opuštenom ljetnom izdanju - u kratkim hlačama, majicama i s ruksacima na leđima, pokazavši da su i više nego spremni za istraživanje novih destinacija i zasluženi odmor od glumačkih obaveza.
Prizor s aerodroma ubrzo je izazvao reakcije brojnih obožavatelja koji su im poželjeli dobar provod, ali i glumačkih kolega. Među prvima se u komentarima javio glumac Vladimir Posavec Tušek.