Omiljeni domaći glumci zajedno: Amar Bukvić i Filip Juričić otputovali na ljetnu destinaciju

Amar Bukvić, kojeg gledatelji pamte po upečatljivim ulogama poput one u seriji 'Divlje pčele', i Filip Juričić, zvijezda hit-serije 'San snova', spakirali su kofere i otputovali na zajedničko ljetovanje.

Na svojim društvenim mrežama podijelili su fotografiju iz zračne luke gdje su u ugodnom društvu pozirali odlično raspoloženi i spremni za polazak. Sudeći prema opisu i zastavici u objavi, muška se ekipa zaputila na talijansku obalu: