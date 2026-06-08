Omiljeni Pere Eranović emotivno se oprostio od lika koji je obilježio sezonu 'Divljih pčela': 'Laku noć, Vice'

Nakon dramatičnog kraja Vice Radonića, odnosno Zlatana, glumac Pere Eranović oprostio se od lika koji je obilježio prvu sezonu Divljih pčela'. Njegova objava dirnula je fanove, ali i kolege iz serije

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Jedan od najintrigantnijih likova prve sezone Divljih pčela' došao je do svoga kraja. Vice Radonić, odnosno Zlatan, kojeg je utjelovio Pere Eranović, tijekom sezone izazivao je brojne reakcije gledatelja - od ljutnje i sumnje do smijeha i znatiželje. Nakon njegova dramatičnog završetka u seriji, glumac se od Vice oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama. Uz crno-bijelu fotografiju svog lika, s kovčegom u ruci, Pero je napisao kratku, ali snažnu poruku: "Laku noć Vice."

Lik kojeg će gledatelji pamtiti

Vice je u Divljim pčelama' bio jedan od onih likova koji se nisu mogli ignorirati. Njegov dolazak, lažni identitet, priča o Vici iz Čilea i otkrivanje da se zapravo zove Zlatan bili su među zapletima koji su posebno zaintrigirali publiku. Iako je mnogima išao na živce, upravo je ta njegova nepredvidivost bila razlog zbog kojeg su gledatelji pratili svaki njegov potez. Pere Eranović odigrao ga je s dozom šarma, komike i nelagode, stvarajući lik koji je istovremeno bio smiješan, opasan i tragičan.

icon-expand Pere Eranović, Divlje pčele FOTO: RTL

Kolege mu uputile emotivne riječi

Ispod objave javili su se i brojni kolege iz serije. Margarita Mladinić, koja u Divljim pčelama' glumi Terezu, poručila mu je: "Voli te tvoj arambašić." Oglasio se i Luka Šegota, odnosno Jakov Vukas iz serije, koji je napisao: "Fališ dragi." Pere mu je odgovorio u istom emotivnom tonu: "Hvala dobri moj na svemu. Banem." Posebno dirljivu poruku ostavio mu je i Marin Klišmanić, kojeg gledatelji prate kao Marka Vukasa: "Pere, bilo je zadovoljstvo i užitak radit s tobom. Jedva čekam opet. Odličan si kolega i glumac, al što je još važnije divan čovjek."

icon-expand Pere Eranović, Margarita Mladinić, Eugen Višić FOTO: Instagram

Oproštaj koji je dirnuo fanove