'Ona i sve u vezi nje': Glumac 'Divljih pčela' Pere Eranović javio se s vjenčanja kolege fotkom sa suprugom, a njihova ljubavna priča je posebna

Glumačka ekipa hit serije 'Divlje pčele' proteklog je vikenda imala itekako velik razlog za slavlje. Okupili su se na vjenčanju svog kolege Marina Klišmanića, koji u seriji utjelovljuje lik Marka Vukasa, kako bi s njim proslavili ulazak u bračnu luku

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I dok je fokus bio na sretnim mladencima, pažnju medija i javnosti privukao je i glumac Pere Eranović koji je na svadbu stigao u pratnji svoje supruge Katarine. Ovaj bračni par još je jednom dokazao zašto slove za jednu od najljepših domaćih ljubavnih priča, zračeći posebnom energijom i neizmjernom bliskošću.

Emotivna posveta koja je osvojila društvene mreže

Pere je na svom Instagram profilu podijelio predivnu zajedničku fotografiju snimljenu ispred povijesnih kamenih vrata, no ono što je svima zapelo za oko bio je iznimno romantičan opis koji je posvetio svojoj životnoj suputnici. "Ona i sve u vezi nje", napisao je glumac uz emotikon crvenog srca i suncokreta, jasno dajući do znanja koliko mu supruga znači i nakon godina zajedničkog života. Njegova objava brzo je prikupila tisuće lajkova, a među prvima koji su izrazili oduševljenje bila je i glumica Margarita Mladinić. Komentari podrške i komplimenata na račun njihove skladnosti samo su se nizali, a i sama Katarina je ispod fotografije kratko uzvratila emotivnim odgovorom.

icon-expand Pere Eranović i supruga Katarina FOTO: Instagram

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