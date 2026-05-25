Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

'Ona i sve u vezi nje': Glumac 'Divljih pčela' Pere Eranović javio se s vjenčanja kolege fotkom sa suprugom, a njihova ljubavna priča je posebna

Glumačka ekipa hit serije 'Divlje pčele' proteklog je vikenda imala itekako velik razlog za slavlje. Okupili su se na vjenčanju svog kolege Marina Klišmanića, koji u seriji utjelovljuje lik Marka Vukasa, kako bi s njim proslavili ulazak u bračnu luku

RTL.hr
25.05.2026 13:00

I dok je fokus bio na sretnim mladencima, pažnju medija i javnosti privukao je i glumac Pere Eranović koji je na svadbu stigao u pratnji svoje supruge Katarine. Ovaj bračni par još je jednom dokazao zašto slove za jednu od najljepših domaćih ljubavnih priča, zračeći posebnom energijom i neizmjernom bliskošću.

Emotivna posveta koja je osvojila društvene mreže

Pere je na svom Instagram profilu podijelio predivnu zajedničku fotografiju snimljenu ispred povijesnih kamenih vrata, no ono što je svima zapelo za oko bio je iznimno romantičan opis koji je posvetio svojoj životnoj suputnici. "Ona i sve u vezi nje", napisao je glumac uz emotikon crvenog srca i suncokreta, jasno dajući do znanja koliko mu supruga znači i nakon godina zajedničkog života. Njegova objava brzo je prikupila tisuće lajkova, a među prvima koji su izrazili oduševljenje bila je i glumica Margarita Mladinić. Komentari podrške i komplimenata na račun njihove skladnosti samo su se nizali, a i sama Katarina je ispod fotografije kratko uzvratila emotivnim odgovorom.

Pere Eranović i supruga Katarina
Pere Eranović i supruga Katarina FOTO: Instagram

Modna usklađenost i čisti ljetni glamur

Osim romantičnom porukom, par je privukao poglede i besprijekornim modnim odabirima koji su bili savršeno usklađeni za svečanu prigodu u Dalmaciji. Pere je zablistao u elegantnom bež odijelu koje je upotpunio smeđom kravatom i kožnim cipelama te modernim sunčanim naočalama. Njegova supruga Katarina bila je oličenje ljetne elegancije u lepršavoj, svjetložutoj haljini s nježnim cvjetnim uzorkom i romantičnim puf rukavima. Kombinaciju je zaokružila elegantnom krem torbicom i klasičnim salonkama u špic, savršeno prateći profinjeni stil svog supruga. Svojim opuštenim i sretnim osmijesima, ovaj je par pokazao da je recept za savršen izgled upravo – iskrena ljubav.

divlje pčele pere eranović vice radonić divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Slavilo se za vikend! Pogledajte tko je sve od kolega iz 'Divljih pčela' stigao na vjenčanje Marina Klišmanića

Što će se dogoditi u novim epizodama 'Divljih pčela'? Nakon što svi doznaju da je Katarina kriva, Ante je odluči ubiti

Ovih 5 skrivenih detalja možda vam je promaknulo u proteklom tjednu 'Divljih pčela'

Cvita i Nikola ponovno zaljubljeni i prepušteni jedno drugome

Prva ljubav zaborava nema! Nježni trenuci Jakova i Katarine koji su oduševili publiku

Mirela Brekalo za RTL.hr o uspjehu 'Divljih pčela' i svakodnevici izvan kamera: 'Ne ide Manda nikamo, ali tu su i plac, peglanje, vrt i probe Medeje'

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio