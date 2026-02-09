One dolaze iz različitih svjetova, ali obje su ključne za preokret u 'Divljim pčelama'! Glumice Margarita i Jolanda pozirale skupa

Dok su na ekranu često u različitim svjetovima, iza kamera Margarita Mladinić i Jolanda Tudor pokazuju onu drugu, topliju stranu serije 'Divlje pčele'

Fotografija s druženja iza kulisa koju je objavila Margarita Mladinić raznježila je fanove serije 'Divlje pčele'. Na njoj poziraju Margarita Mladinić, koja u seriji utjelovljuje Terezu Vukas, i Jolanda Tudor, nezaboravna baba Ljuba. Osmijesi, zagrljaj i opuštena atmosfera odmah su pokazali ono što publika često osjeti i kroz ekran. Iako su njihove uloge potpuno različite, ove dvije žene nose posebnu energiju serije. No iza tog trenutka krije se i nešto više. Njihovi likovi u seriji polako, ali sigurno, dolaze do izražaja u trenucima kad se sudbine lome.

Tereza Vukas mlada snaga koja tek sazrijeva

Tereza Vukas na prvi pogled djeluje tiho, povučeno i gotovo neprimjetno u odnosu na jake figure koje dominiraju Vrilom. No upravo u tome leži njezina snaga. Tereza je lik koji upija, promatra i pamti. Ona nije glasna, ali osjeća kad se nešto pomiče ispod površine. Kako se obiteljske tajne gomilaju, a odnosi pucaju, Tereza sve češće postaje moralna točka ravnoteže. Njezina empatija, odanost i emocionalna zrelost mogli bi je dovesti u središte događaja baš onda kad će biti najpotrebnija.

Margarita Mladinić i Jolanda Tudor, Divlje pčele FOTO: Instagram

Baba Ljuba je žena koja zna sve i vidi dalje od drugih

S druge strane stoji Ljuba, lik koji već sada ima gotovo kultni status. Ona je glas naroda, intuicije i životnog iskustva. Ljuba je žena koja je u Vrilu vidjela sve, rođenja, smrti, tajne, izdaje i ljubavi. Spasila je život Anti Vukasu, pomogla Tomi Domazetu nakon pucnjave, donosila djecu na svijet i uvijek bila tamo kad je bilo najteže. Ipak, Ljuba nije samo dobra duša sela. Ona zna slušati, ali i širiti informacije. Ponekad upravo kroz trač, ponekad kroz šalu, a ponekad u pravom trenutku, Ljuba često pokrene lavinu događaja. Njezina uloga u seriji pokazuje da istina u Vrilu rijetko ostaje skrivena zauvijek.

Dvije generacije ista intuicija

Ono što povezuje Terezu i Ljubu jest snažna intuicija. Jedna dolazi iz mladosti i traži svoje mjesto, druga iz iskustva i zna gdje tko pripada. Jedna još uči kako govoriti, druga zna kada treba šutjeti. Zajedno simboliziraju kontinuitet ženskih likova u seriji, tihih, ali presudnih. Zato nije čudo da su upravo one, iako različite, sve važnije u aktualnoj radnji. Kako se mračne tajne budu razotkrivale, upravo bi Tereza i Ljuba mogle biti one koje će razumjeti cijelu sliku prije svih drugih.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

