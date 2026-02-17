Oni su likovi 'Divljih pčela' koji čuvaju toplinu običnog života!

U svakom malom mjestu postoje ljudi bez kojih svakodnevica jednostavno ne bi funkcionirala. U Vrilu su to upravo oni - krojačica, brico, harmonikaš, konobar i vlasnica gostionice

Ekipa 'Divljih pčela' koja možda nije uvijek u prvom planu velikih obiteljskih drama, ali bez koje Vrilo ne bi imalo ni toplinu, ni šarm, ni život. Na jednoj zajedničkoj fotografiji sa seta, nasmijani i u kostimima koji prizivaju neka druga vremena, stoje kao prava mala vrilska institucija, ljudi obrta, rada i tradicije.

Divlje pčele

Luce - krojačica koja krpa i rane

Luce je mnogo više od žene koja zna sašiti haljinu ili zakrpati poderano odijelo. U njezinoj krojačnici ne krpaju se samo šavovi, već i priče. Kod nje se dolazi po savjet, po riječ utjehe, po trač, ali i po diskreciju. Njezin lik unosi mekoću i toplinu u Vrilo, ona je tiha snaga koja povezuje generacije.

Luce Matić, Divlje pčele

Željko - brico koji zna sve

Ako želite saznati što se doista događa u Vrilu, sjednite u Željkovu brijačnicu. Dok britva klizi, klize i informacije. Brico je kroničar mjesta, čovjek koji vidi i čuje sve, ali zna kada treba šutjeti. Njegov prostor je muški kutak, ali i svojevrsni društveni centar gdje se raspravlja o svemu, od ljubavi do sumnji u ubojstvo.

Željko, Divlje pčele

Krsto - harmonikaš koji daje ritam selu

Bez glazbe nema ni veselja ni tuge. Krsto je taj koji svira kad se slavi, ali i kad se liječe rane. Njegova harmonika daje ton svakoj važnoj sceni, od sajma do gostionice. On je duša fešte, ali i tihi promatrač.

Krsto, Divlje pčele

Veljko - oslonac Karmeline gostionice

U Karmelinoj gostionici ništa ne prolazi bez Veljka. On je lice koje dočekuje goste, ali i čovjek koji svjedoči najvažnijim razgovorima. Iza šanka se donose odluke, sklapaju savezi i pucaju prijateljstva, a Veljko je uvijek tu, miran, prisutan, pouzdan.

Veljko Budimir, Divlje pčele

Karmela - srce gostionice

Vlasnica gostionice koja je postala epicentar Vrila. Njezina gostionica nije samo mjesto za piće, već prostor gdje se sudbine sudaraju. Ona drži konce, osjeća puls mjesta i zna kada treba intervenirati, a kada samo promatrati. Bez nje, Vrilo bi bilo samo selo.

Karmela, Divlje pčele