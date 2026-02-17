Emisije
Divlje pčele

Oni su likovi 'Divljih pčela' koji čuvaju toplinu običnog života!

U svakom malom mjestu postoje ljudi bez kojih svakodnevica jednostavno ne bi funkcionirala. U Vrilu su to upravo oni - krojačica, brico, harmonikaš, konobar i vlasnica gostionice

17.02.2026 17:00

Ekipa 'Divljih pčela' koja možda nije uvijek u prvom planu velikih obiteljskih drama, ali bez koje Vrilo ne bi imalo ni toplinu, ni šarm, ni život.

Na jednoj zajedničkoj fotografiji sa seta, nasmijani i u kostimima koji prizivaju neka druga vremena, stoje kao prava mala vrilska institucija, ljudi obrta, rada i tradicije.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Luce - krojačica koja krpa i rane

Luce je mnogo više od žene koja zna sašiti haljinu ili zakrpati poderano odijelo. U njezinoj krojačnici ne krpaju se samo šavovi, već i priče. Kod nje se dolazi po savjet, po riječ utjehe, po trač, ali i po diskreciju. Njezin lik unosi mekoću i toplinu u Vrilo, ona je tiha snaga koja povezuje generacije.

Luce Matić, Divlje pčele
Luce Matić, Divlje pčele FOTO: RTL

Željko - brico koji zna sve

Ako želite saznati što se doista događa u Vrilu, sjednite u Željkovu brijačnicu. Dok britva klizi, klize i informacije. Brico je kroničar mjesta, čovjek koji vidi i čuje sve, ali zna kada treba šutjeti. Njegov prostor je muški kutak, ali i svojevrsni društveni centar gdje se raspravlja o svemu, od ljubavi do sumnji u ubojstvo.

Željko, Divlje pčele
Željko, Divlje pčele FOTO: RTL

Krsto - harmonikaš koji daje ritam selu

Bez glazbe nema ni veselja ni tuge. Krsto je taj koji svira kad se slavi, ali i kad se liječe rane. Njegova harmonika daje ton svakoj važnoj sceni, od sajma do gostionice. On je duša fešte, ali i tihi promatrač.

Krsto, Divlje pčele
Krsto, Divlje pčele FOTO: RTL

Veljko - oslonac Karmeline gostionice

U Karmelinoj gostionici ništa ne prolazi bez Veljka. On je lice koje dočekuje goste, ali i čovjek koji svjedoči najvažnijim razgovorima. Iza šanka se donose odluke, sklapaju savezi i pucaju prijateljstva, a Veljko je uvijek tu, miran, prisutan, pouzdan.

Veljko Budimir, Divlje pčele
Veljko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL

Karmela - srce gostionice

Vlasnica gostionice koja je postala epicentar Vrila. Njezina gostionica nije samo mjesto za piće, već prostor gdje se sudbine sudaraju. Ona drži konce, osjeća puls mjesta i zna kada treba intervenirati, a kada samo promatrati. Bez nje, Vrilo bi bilo samo selo. 

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se velike obitelji bore sa svojim tajnama, upravo ova ekipa daje seriji toplinu i autentičnost. Oni su podsjetnik da život ide dalje, da se kosa mora ošišati, haljina sašiti, pjesma odsvirati i kava poslužiti bez obzira na sve.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

