Oni su najotmjeniji par na sceni: Ovo je ljubavna priča Jelene Perčin i Ante Gele

Različiti svjetovi domaće scene često se isprepletu na najneobičnije načine, no rijetko koja kombinacija uspije privući toliko pažnje kao ona koja je spojila glumačku divu Jelenu Perčin i virtuoznog glazbenika Antu Gelu

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Oboje prepoznatljivi po iznimnom talentu, ali i po izraženoj želji da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti, odjednom su se našli u središtu medijskih napisa. Njihov zajednički put postao je jedna od najčitanijih tema domaće estrade, unatoč njihovim stalnim nastojanjima da sve ostane u sferi potpune diskrecije.

Vrijeme novih početaka i životnih prekretnica

Kako bi se uopće razumio trenutak u kojem su krenula prva šaputanja, potrebno se vratiti na početak te burne godine koja je za oboje donijela velike rezove. Jelena Perčin je na samom početku godine prošla kroz medijski iznimno popraćen razvod, zatvorivši tako jedno važno životno poglavlje. S druge strane, u ljetnim mjesecima iste godine, u javnost je procurila vijest da je cijenjeni gitarist i aranžer Ante Gelo navodno otkazao vlastito vjenčanje tik pred samu ceremoniju. Kada su se dvije zrele, ostvarene osobe, koje su istovremeno prolazile kroz velike emotivne prekretnice, počele češće kretati u istim krugovima, medijska mašta bila je trenutačno potaknuta.

icon-expand Ante Gelo i Jelena Perčin FOTO: Instagram

Splitske noći kao okidač za estradne priče

Prva prava iskra koja je zapalila medijske stupce planula je u kasnu jesen u Splitu. Vijest da su glumica i glazbenik viđeni u opuštenom i iznimno bliskom druženju u kultnom splitskom Antique Baru brzo se proširila domaćim portalima. Prema tvrdnjama svjedoka koji su se te večeri zatekli na istom mjestu nakon jednog od Gelinih nastupa, par je djelovao nerazdvojno, a topli pogledi i opuštena atmosfera ostavljali su dojam duboke povezanosti. Taj trenutak bio je sasvim dovoljan da javnost spoji točke i zaključi kako je na pomolu nova, velika romansa domaće scene, rođena izvan zagrebačkih magli, pod mediteranskim nebom.

icon-expand Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Davor Puklavec - PIXSELL

Elegantna obrana privatnosti pred medijskim pritiskom

Ipak, tko god poznaje Jelenu Perčin, zna da ona drži titulu jedne od najdiplomatičnijih osoba na estradi kada je u pitanju obrana obiteljskog i privatnog mira. Umjesto da raspiruje vatru ili se upušta u detaljna objašnjenja, Jelena je na izravne novinarske upite odgovorila brzo i rezolutno, ističući kako su ona i Ante isključivo poslovni suradnici i dobri prijatelji te da među njima nema nikakve ljubavne priče.

icon-expand Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

Neraskidiva veza kroz umjetnost i zrelost

Čak i kada su službeni demantiji privremeno stišali medijsku oluju, fascinacija ovim dvojcem nikada nije potpuno nestala. Ono što je ljude najviše privuklo ovoj priči zapravo je savršen spoj njihove kreativne energije i zrelosti. Gelo je kroz svoju bogatu karijeru nebrojeno puta surađivao s glumcima na raznim kulturnim i scenskim projektima, pa je sasvim prirodno da je u tom svijetu pronašao zajednički jezik s Jelenom, koja duboko živi kazalište i cijeni vrhunsku glazbu. Bilo da je riječ o pravoj romansi koja se odvijala daleko od bljeskova fotoaparata ili o čvrstom, zrelom prijateljstvu koje je rođeno iz međusobnog poštovanja, njihova je priča pokazala kako istinska povezanost dvoje umjetnika uvijek ostaje intrigantna, misteriozna i nadasve dostojanstvena.

icon-expand Jelena Perčin i Ante Gelo FOTO: Instagram

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