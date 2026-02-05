Oni su omiljeni Vukasi! Televizijski par i tetka Rajka koje publika 'Divljih pčela' obožava

U pauzama između zahtjevnih scena serije 'Divlje pčele' , Rajka Bauer , Nikola Vukas i Cvita Vukas pretvaraju se u mali tim koji funkcionira bez drame, s puno smijeha i dobre energije. Video i fotografije s seta otkrivaju koliko su zapravo svi fokusirani, ali i koliko vlada ugodna atmosfera dok se scene pripremaju i ponavljaju.

Glumački trojac koji u seriji prolazi kroz teške obiteljske lomove, na snimanju djeluje potpuno usklađeno. Jelena Perčin , koja utjelovljuje Rajku Bauer, zrači smirenošću i iskustvom, često preuzimajući ulogu tihe podrške ekipi. Ivan Barišić kao Nikola Vukas jednako je predan detaljima, dok Lidija Penić-Grgaš , u ulozi Cvite, donosi toplinu i spontanost koja se itekako osjeti i izvan kadra.

Zajednički trenuci na setu pokazuju koliko je kemija među njima prirodna. Razgovori uz scenarij, kratke pauze prije nove scene i pogledi prema kameri s osmijehom govore više od bilo kakve izjave, ova ekipa funkcionira kao pravi mali kolektiv.

Iako su njihovi likovi često u središtu napetih i emotivno teških zapleta, upravo ovakvi prizori podsjećaju koliko je truda, discipline i međusobnog povjerenja potrebno da bi serija izgledala uvjerljivo. "Vrijedni Vukasi", kako su ih sami s osmijehom nazvali, pokazuju da se ozbiljan posao može raditi uz pozitivnu atmosferu.

Za obožavatelje serije, ovakvi pogledi iza kulisa pravi su mali bonus. Dok se na ekranu lome odnosi i donose teške odluke, iza kamera vlada profesionalnost, toplina i osjećaj zajedništva i upravo je to jedan od razloga zašto 'Divlje pčele' i dalje drže pažnju gledatelja iz večeri u večer.