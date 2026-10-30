Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Opasan plan bijega u 'Divljim pčelama': Hoće li Kate pobjeći iz zatvora ili će ih Eva sve izdati Krneti?

Katarina Runje sve je bliže ostvarenju opasnog plana bijega iz zatvora, no jedan neočekivani problem mogao bi joj pomrsiti račune. Eva je ukrala ključ i sada ima moć odlučiti o sudbini čak triju zatvorenica. Hoće li im pomoći ili će sve otkriti nemilosrdnom Krneti?

RTL.hr
30.10.2026 11:30

U seriji 'Divlje pčele' napetost iza zatvorskih zidina doseže vrhunac! Katarina Runje, Franka i Kristina pripremaju riskantan bijeg, svjesne da bi ih samo jedan pogrešan korak mogao stajati slobode, ali i života. Iako su Franka i Kristina odlučne u namjeri da pobjegnu, još uvijek nije sasvim jasno hoće li im se pridružiti i Katarina.

Kate je već pokazala koliko je spremna riskirati kako bi pomogla u ostvarenju plana, no hoće li u posljednjem trenutku odlučiti da je i za nju došlo vrijeme da napusti zatvorske zidine?

Najveća prepreka njihovu planu sada je Eva, koja je ukrala ključ i time stekla prednost nad ostalim zatvorenicama. Svjesna koliko im je ključ važan, Eva ih može ucjenjivati, a pitanje je što će zauzvrat tražiti.

Što ako i Kate odluči pobjeći? Tko će im pomoći na slobodi?

Hoće li inzistirati na tome da i sama pobjegne s njima? Mogu li je Franka, Kristina i Kate nagovoriti na suradnju i uvjeriti da nikome ne otkrije što pripremaju?

Situaciju dodatno komplicira Evina povezanost s upraviteljem Lazarom Krnetom, koji je već od nje tražio da prati Katarinu i izvještava ga o njezinim postupcima. Hoće li Eva ovaj put stati na stranu zatvorenica ili će joj strah od Krnete biti jači od želje za slobodom?

Čak i ako uspiju izaći iz zatvora, pred njima je novi, možda još teži izazov. Zatvorenice se nalaze u Splitu, a bijeg ne završava onoga trenutka kada se nađu izvan zatvorskih zidina.

Franka i Kate
Franka i Kate FOTO: RTL

Kamo će krenuti? Hoće li pokušati stići do Vrila ili će potražiti skrovište negdje daleko od ljudi koji ih poznaju? Tko bi im mogao pružiti utočište, a da pritom ne ugrozi vlastitu sigurnost?

Posebno je neizvjesna Katarinina sudbina. Ako se odluči vratiti u Vrilo, postoji opasnost da će upravo ondje biti prvo mjesto na kojem će je tražiti. S druge strane, može li Kate uopće zamisliti život u bijegu, daleko od sestara i svega za što se toliko dugo borila?

Što će Krneta učiniti ako dozna za bijeg?

Upravitelj Lazar Krneta već je pokazao da ne preza od okrutnih metoda kako bi zadržao kontrolu nad zatvorenicama. Otkrije li njihov plan prije nego što ga uspiju provesti, posljedice bi mogle biti strašne.

No što ako se istodobno počne otkrivati i njegova povezanost s Vukasima? Bi li istina o njegovim postupcima mogla napokon izaći na vidjelo? I postoji li mogućnost da upravo Krneta, koji je dosad odlučivao o tuđim sudbinama, na kraju bude taj koji će morati odgovarati pred zakonom?

Lazar i Eva, Divlje pčele
Lazar i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li Katarina napokon dokazati svoju nevinost?

Za Katarinu sloboda znači mnogo više od izlaska iz zatvora. Ona želi skinuti ljagu sa svojeg imena i dokazati istinu o slučaju Petra Vukasa.

No može li u tome uspjeti ako postane bjegunica? Bi li joj bijeg samo dodatno otežao mogućnost da se obrani od optužbi ili je upravo izlazak iz Krnetina zatvora jedina prilika da pronađe dokaze koji bi joj mogli promijeniti život?

Pred Kate je možda najteža odluka dosad. Hoće li riskirati sve i krenuti s Frankom i Kristinom u nepoznato ili će ostati iza rešetaka i nastaviti se boriti za pravdu?

Jedno je sigurno, plan bijega mogao bi promijeniti sudbine svih uključenih, a Eva bi mogla biti ključna osoba koja će odlučiti hoće li završiti slobodom ili novom tragedijom.

Kako će se rasplesti ova opasna igra, pratite u novim epizodama serije 'Divlje pčele' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje eva parać
Divlje pčele

Ante Vukas prekršio kućni pritvor: Upao na sastanak zadruge i brutalno ih izvrijeđao

Divlje pčele

Jakov stjerao Mirjanu u kut: Slijedi li osveta zbog mučenja Katarine?

Moglo bi te zanimati

Ivica pokušava odgurnuti Karmelu od sebe, ali ona ne odustaje od njihove ljubavi

Ante Vukas napokon stigao kući!

Kate pokušava nadmudriti Krnetu, ali on je doznao nešto što mu se nimalo ne sviđa!

Neven Barešić izdao kućni pritvor Anti Vukasu, branit će se sa slobode

Milan se vratio u Vrilo ne sluteći kakva ga drama čeka, Tereza mu otkrila istinu o Anti

Očajna Zora odlučila se vratiti Filipu u nadi za boljim životom?

Pročitaj na Net.hr
Katie Holmes zaljubljena do ušiju: S osam godina mlađim partnerom nije skrivala nježnost
Marco Cuccurin o gubitku majke i emotivnoj pjesmi: 'Pet godina nisam otvorio njezin ormar'
Od samozatajne supruge do Prve dame: Ovako se Sanja Milanović mijenjala posljednjih 20 godina
Crnogorski pjevač otkrio detalje iz braka Meline i Harisa: Ovako se ponašala dizajnerica
Karlo je pobjednik slavonskog tjedna, a nagradu će potrošiti na vjenčanje
Marco Cuccurin okupio poznata lica, pogledajte kako su domaći influenceri partijali u Zagrebu
Neville, jesi li to ti? Nespretni čarobnjak danas je seks-simbol koji mami uzdahe
Ivanka Trump godinama je pod povećalom, a ovo je dokaz koliko se promijenila
Patrick Strewart priznao za čim najviše žali, a bio je i uvjeren da će Zvjezdane staze propasti
Od Princea do Sahare Ray, ubija sve pred sobom: Stručnjak objasnio zašto je fentanil tako koban