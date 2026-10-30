Opasan plan bijega u 'Divljim pčelama': Hoće li Kate pobjeći iz zatvora ili će ih Eva sve izdati Krneti?

Katarina Runje sve je bliže ostvarenju opasnog plana bijega iz zatvora, no jedan neočekivani problem mogao bi joj pomrsiti račune. Eva je ukrala ključ i sada ima moć odlučiti o sudbini čak triju zatvorenica. Hoće li im pomoći ili će sve otkriti nemilosrdnom Krneti?

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U seriji 'Divlje pčele' napetost iza zatvorskih zidina doseže vrhunac! Katarina Runje, Franka i Kristina pripremaju riskantan bijeg, svjesne da bi ih samo jedan pogrešan korak mogao stajati slobode, ali i života. Iako su Franka i Kristina odlučne u namjeri da pobjegnu, još uvijek nije sasvim jasno hoće li im se pridružiti i Katarina. Kate je već pokazala koliko je spremna riskirati kako bi pomogla u ostvarenju plana, no hoće li u posljednjem trenutku odlučiti da je i za nju došlo vrijeme da napusti zatvorske zidine? Najveća prepreka njihovu planu sada je Eva, koja je ukrala ključ i time stekla prednost nad ostalim zatvorenicama. Svjesna koliko im je ključ važan, Eva ih može ucjenjivati, a pitanje je što će zauzvrat tražiti.

Što ako i Kate odluči pobjeći? Tko će im pomoći na slobodi?

Hoće li inzistirati na tome da i sama pobjegne s njima? Mogu li je Franka, Kristina i Kate nagovoriti na suradnju i uvjeriti da nikome ne otkrije što pripremaju? Situaciju dodatno komplicira Evina povezanost s upraviteljem Lazarom Krnetom, koji je već od nje tražio da prati Katarinu i izvještava ga o njezinim postupcima. Hoće li Eva ovaj put stati na stranu zatvorenica ili će joj strah od Krnete biti jači od želje za slobodom? Čak i ako uspiju izaći iz zatvora, pred njima je novi, možda još teži izazov. Zatvorenice se nalaze u Splitu, a bijeg ne završava onoga trenutka kada se nađu izvan zatvorskih zidina.

icon-expand icon-close icon-close Franka i Kate FOTO: RTL

Kamo će krenuti? Hoće li pokušati stići do Vrila ili će potražiti skrovište negdje daleko od ljudi koji ih poznaju? Tko bi im mogao pružiti utočište, a da pritom ne ugrozi vlastitu sigurnost? Posebno je neizvjesna Katarinina sudbina. Ako se odluči vratiti u Vrilo, postoji opasnost da će upravo ondje biti prvo mjesto na kojem će je tražiti. S druge strane, može li Kate uopće zamisliti život u bijegu, daleko od sestara i svega za što se toliko dugo borila?

Što će Krneta učiniti ako dozna za bijeg?

Upravitelj Lazar Krneta već je pokazao da ne preza od okrutnih metoda kako bi zadržao kontrolu nad zatvorenicama. Otkrije li njihov plan prije nego što ga uspiju provesti, posljedice bi mogle biti strašne. No što ako se istodobno počne otkrivati i njegova povezanost s Vukasima? Bi li istina o njegovim postupcima mogla napokon izaći na vidjelo? I postoji li mogućnost da upravo Krneta, koji je dosad odlučivao o tuđim sudbinama, na kraju bude taj koji će morati odgovarati pred zakonom?

icon-expand Lazar i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li Katarina napokon dokazati svoju nevinost?