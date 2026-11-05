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Divlje pčele

Opasan posao odveo Marka i Milana u Zagreb: Jedan izlazak mogao bi sve zakomplicirati

Milan i Marko zaputili su se u Zagreb po posebne primjerke "maka" za svoju industriju opijata. No, poslovni put ubrzo je prerastao u priliku za neplanirani izlazak koji bi mogao otkriti više nego što su očekivali

RTL.hr
05.11.2026 20:30

Sumnjivi poslovi sa Stojanom

Milan i Marko stigli su u glavni grad kako bi preuzeli novu sortu "maka", ključnu za njihovu unosnu, ali ilegalnu industriju. Riječ je o posebnim primjercima zapravo namijenjenima za proizvodnju droge, a čovjek koji radi za Stojana Tadića jasno im je dao do znanja o kakvoj se kvaliteti radi.

"Ovo su sorte iz Afganistana, glavice su tri puta veće od našeg", objasnio im je posrednik tijekom primopredaje. Iako su poslovi takve vrste uvijek rizični, Marko je brzo primirio situaciju dajući do znanja da nema potrebe za dodatnim provjerama: "Ne treba, vjerujemo Stojanu i ovim ljudima."

Neplanirani ostanak i želja za zabavom

Nakon što su uspješno dogovorili preuzimanje, dvojac je odlučio promijeniti prvotni plan i ostati u Zagrebu jedan dan duže. Dok je Milan bio vidno iscrpljen i spreman za odmor, Marko nije mogao odoljeti zovu metropole.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Prvo ćemo se malo naspavati, ostat ćemo", najavio je Marko, a onda ubrzo dodao: "Što, pa valjda ovdje ima neke zabave? Negdje gdje ima lijepih žena, možda." Stojanov čovjek odmah je prepoznao priliku i imao spreman odgovor za znatiželjnog gosta.

Kamo će ga odvesti noć?

Dok je Milan odlučio preskočiti provod, žaleći se da je previše umoran, Marko je spremno prihvatio ponudu za noćni izlazak. Taj čovjek mu je samouvjereno rekao: "Znam jedno fino mjesto i znam vlasnika. Oduševit ćeš se."

Ostaje za vidjeti kamo će tajanstveni posrednik točno odvesti Marka. Ova neplanirana noćna avantura mogla bi skrivati mnoga iznenađenja.

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