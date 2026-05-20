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Oprost ili mržnja? Evo kako je Jakov reagirao kada je saznao da je žena koju voli povezana sa smrću njegova brata

Dugo čuvana tajna napokon je izgovorena. Katarina je, slomljena pod težinom krivnje, priznala Jakovu da je upravo ona odgovorna za Petrovu smrt

RTL.hr
20.05.2026 20:35

"Onda sam ga ja poslala na drugi svijet", bolno je izustila Katarina, otkrivajući detalje tragične noći koja je zauvijek promijenila tijek njihovih života. Priznala je kako nije mogla nikome reći, prvenstveno zbog sestara koje su obećale da će, ako se preda, i one preuzeti dio krivnje. "Ja to nisam mogla dozvoliti", objasnila je Katarina svoju odluku da godinama nosi ovaj teret sama.

Bolna istina izlazi na vidjelo

Ovo priznanje dodatno je otežala činjenica da je zbog te iste tajne život izgubio i Jakovljev brat, Josip. On je bio jedini svjedok događaja, a Katarina ga je natjerala da se zakune na šutnju. "Moj brat je umro zbog vas", bile su prve Jakovljeve riječi, pune boli i nevjerice dok se suočavao s razmjerima tragedije.

Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Oprost umjesto osude: Neočekivani zagrljaj

Iako bi svatko očekivao osudu i bijes, Jakovljeva reakcija bila je sve samo ne predvidljiva. Suočen s istinom da je žena koju voli ubila njegovog brata, ali i sa spoznajom o Petrovom zlostavljanju koje je prethodilo tragediji, Jakov je pokazao nevjerojatnu snagu i razumijevanje. Sjećanja na modrice koje je vidio na Katarininu licu nakon vjenčanja s Petrom sada su dobila svoj puni, stravični kontekst.

Umjesto da je odbaci, Jakov je odlučio zaštititi je, baš kao što je to prije njega činio i njegov pokojni brat. "Ja te neću izdati. I štitit ću vas, kao što vas je moj brat štitio", rekao je Jakov, pružajući joj utjehu u najtežem trenutku. Njegove riječi "Dušo moja, nitko te ne bi mogao mrziti" odjeknule su kao obećanje da neće dopustiti da je ova tajna uništi. U emotivnom vrhuncu, Jakov je u suzama zagrlio Katarinu, a taj je zagrljaj označio oprost i prihvaćanje, unatoč neizrecivoj boli.

Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovim činom, Jakov Vukas nije samo oprostio Katarini, već je i preuzeo dio njezinog tereta na svoja leđa. Budućnost njihove veze ostaje neizvjesna, no jedno je sigurno: tajna koja je godinama razarala njihove živote napokon je izrečena, a oprost koji je uslijedio mogao bi biti početak njihovog iscjeljenja ili, pak, uvod u nove, još veće izazove.

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