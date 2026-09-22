Oproštaj koji slama srce: Katarina posljednji put zagrlila Zoru i Cvitu prije doživotnog zatvora

U napetoj sudnici, Katarina Runje proglašena je krivom za ubojstvo Petra Vukasa počinjeno s predumišljajem. Iako je obitelj Vukas burno reagirala tražeći smrtnu kaznu i otvoreno iskazujući prijezir prema presudi, sudac je izrekao mjeru doživotnog zatvora. Odmah nakon presude, unutar sudske zgrade dogodio se i posljedni oproštaj sestara pred odlazak u zatvor. Katarina se mora suočiti s činjenicom da će ostatak svog života provesti daleko od slobode i svojih voljenih sestara.

Zora, Cvita i Katarina suočile su se s brutalnom realnošću situacije u kojoj se nalaze. Svjesna težine onoga što je čeka, Katarina se pokušava pomiriti sa sudbinom. U teškim trenucima prije konačnog premještaja, po posljedni put baca se u zagrljaj sestrama, svjesna da će, ako ikada i izađe iz zatvora, proći jedan cijeli život.

Kroz suze i zagrljaje obećale su jedna drugoj da "ni zatvor ni ništa drugo neće stati između njih". Katarina je u svojim posljednjim trenucima na slobodi izričito tražila od Zore i Cvite da paze jedna na drugu te na dijete s obzirom na to da su sada ostale potpuno same i da se mogu osloniti samo na vlastito zajedništvo. Taj dirljivi zavjet postao je simbol njihovog otpora i obiteljske ljubavi.

Dok Katarina odlazi iza rešetaka na odsluženje svoje doživotne kazne, zajednica u kojoj su živjele ostaje duboko podijeljena, prepuna straha i opterećena novim tragedijama i međusobnim optužbama. Zora i Cvita sada moraju pronaći način kako nastaviti život u mjestu koje ih podsjeća na sve što su izgubile, držeći se čvrsto za obećanje koje su dale svojoj sestri na rastanku.

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