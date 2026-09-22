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Divlje pčele

Oproštaj koji slama srce: Katarina posljednji put zagrlila Zoru i Cvitu prije doživotnog zatvora

Najnovija epizoda popularne RTL- ove serije 'Divlje pčele' donosi jedan od najpotresnijih trenutaka. Nakon svjedočenja teškoj presudi koja je zauvijek razdvojila sestre Runje, posljednji susret Katarine sa sestrama Zorom i Cvitom ostavio je snažan emotivni dojam te potvrdio neraskidivu obiteljsku vezu unatoč tragediji koja ih je snašla

RTL
22.09.2026 21:00

Emotivan rastanak sestara Runje uoči odlaska u doživotni zatvor

U napetoj sudnici, Katarina Runje proglašena je krivom za ubojstvo Petra Vukasa počinjeno s predumišljajem. Iako je obitelj Vukas burno reagirala tražeći smrtnu kaznu i otvoreno iskazujući prijezir prema presudi, sudac je izrekao mjeru doživotnog zatvora. Odmah nakon presude, unutar sudske zgrade dogodio se i posljedni oproštaj sestara pred odlazak u zatvor. Katarina se mora suočiti s činjenicom da će ostatak svog života provesti daleko od slobode i svojih voljenih sestara.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: Voyo

Suze i sestrinsko obećanje

Zora, Cvita i Katarina suočile su se s brutalnom realnošću situacije u kojoj se nalaze. Svjesna težine onoga što je čeka, Katarina se pokušava pomiriti sa sudbinom. U teškim trenucima prije konačnog premještaja, po posljedni put baca se u zagrljaj sestrama, svjesna da će, ako ikada i izađe iz zatvora, proći jedan cijeli život.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Kroz suze i zagrljaje obećale su jedna drugoj da "ni zatvor ni ništa drugo neće stati između njih". Katarina je u svojim posljednjim trenucima na slobodi izričito tražila od Zore i Cvite da paze jedna na drugu te na dijete s obzirom na to da su sada ostale potpuno same i da se mogu osloniti samo na vlastito zajedništvo. Taj dirljivi zavjet postao je simbol njihovog otpora i obiteljske ljubavi.

Dok Katarina odlazi iza rešetaka na odsluženje svoje doživotne kazne, zajednica u kojoj su živjele ostaje duboko podijeljena, prepuna straha i opterećena novim tragedijama i međusobnim optužbama. Zora i Cvita sada moraju pronaći način kako nastaviti život u mjestu koje ih podsjeća na sve što su izgubile, držeći se čvrsto za obećanje koje su dale svojoj sestri na rastanku.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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