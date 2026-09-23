'Oprosti mi, nisam te uspio zaštititi...': Jakovljev susret s Teodorom u mrtvačnici rasplakao sve

Paralelno s dramom oko Kate koja je osuđena na doživotni zatvor te Ivice koji traži duhovnu utjehu kod svećenika nakon što je ranio Milana, najmračniji i najintimniji trenutak epizode odvija se u hladnoj prostoriji mrtvačnice. Jakov stoji pred tijelom Teodore, žene čiji je život naprasno ugašen pred njegovim očima.
Scene prisjećanja otkrivaju dubinu njihove povezanosti i ljubav za koju se na prvu činilo da nikakve spletke i nedaće nisu mogle uništiti. U ušima mu odzvanjaju Teodorine riječi pune podrške iz vremena kada su kovali zajedničke planove. Njezino obećanje da će stajati uz njega, bez obzira na sve, sada se pretvara u Jakovljevu najveću noćnu moru.
Krivnja koja razara dušu
Prisjećajući se trenutaka njihove bliskosti, Jakov se u potpunosti slama. Osjećaj bespomoćnosti kulminira u trenutku kada shvaća da ju je zauvijek izgubio, a da nije uspio ispuniti svoju najvažniju zadaću.
"Nisam te uspio zaštititi", izgovara shrvani Jakov, gledajući posljednji put njezino lice. Potpuno poražen pred sudbinom, traži oprost ostavljajući gledatelje s knedlom u grlu.
Dok Jakov traži način kako uopće preživjeti dan s ovim ogromnim teretom krivnje i tuge, zajednica i obitelj Vukas tonu sve dublje u mrežu laži, osvete i straha, ne znajući što im donosi sutra.
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