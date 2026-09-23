'Oprosti mi, nisam te uspio zaštititi...': Jakovljev susret s Teodorom u mrtvačnici rasplakao sve

Paralelno s dramom oko Kate koja je osuđena na doživotni zatvor te Ivice koji traži duhovnu utjehu kod svećenika nakon što je ranio Milana, najmračniji i najintimniji trenutak epizode odvija se u hladnoj prostoriji mrtvačnice. Jakov stoji pred tijelom Teodore, žene čiji je život naprasno ugašen pred njegovim očima.

Scene prisjećanja otkrivaju dubinu njihove povezanosti i ljubav za koju se na prvu činilo da nikakve spletke i nedaće nisu mogle uništiti. U ušima mu odzvanjaju Teodorine riječi pune podrške iz vremena kada su kovali zajedničke planove. Njezino obećanje da će stajati uz njega, bez obzira na sve, sada se pretvara u Jakovljevu najveću noćnu moru.