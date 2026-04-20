Divlje pčele

Ostaje li Milan sam? Tereza mu potpuno okreće leđa

U dramatičnom preokretu koji je potresao temelje njezina života, Tereza je odlučila stati na kraj svom nesretnom braku, samo da bi se suočila s istinom gorom od one od koje je bježala

20.04.2026 21:00

Terezina potraga za slobodom i ljubavlju dovela ju je do ruba, ostavivši je slomljenu i posve samu nakon što su maske pale i s muža i s ljubavnika u seriji 'Divlje pčele'.

'Ne mogu više biti u braku bez ljubavi'

Sve je počelo Terezinom odlučnom odlukom da se suoči sa svojim suprugom Vicom. "Ja se hoću rastati", izjavila je hrabro, ne ostavljajući prostora za raspravu. "Nisam sretna. Ne mogu više biti s tobom", ponovila je, objašnjavajući kako je život bez ljubavi postao neizdrživ teret.

Vice je u početku pokušao manipulirati situacijom, odbacujući njezine osjećaje kao posljedicu tuđeg utjecaja. Tvrdio je da su joj "brat i Čavka napunili glavu glupostima", odbijajući prihvatiti odgovornost za krah njihova braka. No, kada je shvatio da Tereza neće odstupiti, pokazao je svoje pravo, okrutno lice.

Vice, Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena koja mijenja pravila igre

Suočen s Terezijinim nepokolebljivim zahtjevom za razvodom, Vice je posegnuo za najnižim udarcem. Njegov naizgled zaštitnički stav pretvorio se u hladnu ucjenu koja je Tereziju ostavila bez izbora. "Ako ikada više zatražiš rastavu ili ako ovo izađe van sobe", zaprijetio je ledenom mirnoćom, "idući trenutak ću biti kod Sikirice i reći ću mu da sam svojim očima vidio kako je tvoj dragi Milan pokušao ubiti Ivicu Vukasa."

Ovom prijetnjom Vice nije samo zaključao Terezu u braku, već je i bacio sjenu sumnje na čovjeka u kojem je vidjela svoju budućnost. Za Terezu, put prema slobodi odjednom je postao put u novi, još mračniji zatvor.

Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Slomljeno povjerenje i konačna spoznaja

Potresena i u nevjerici, Tereza je potražila Milana, nadajući se da će on opovrgnuti Viceove optužbe. "Molim te, reci mi da je to izmislio, samo da nas udalji", preklinjala ga je, očajnički se hvatajući za posljednju slamku nade.

No, umjesto utjehe, dočekao ju je hladan tuš istine. Milan je priznao. "Ivica je prvi počeo", pokušao se opravdati, tvrdeći da ga je isprovocirao i da mu se "zacrnilo pred očima" od ljubomore i straha da će je izgubiti. Njegovo priznanje, umjesto da donese razumijevanje, za Terezu je bilo konačni udarac.

"Znači istina je", prošaptala je slomljeno. Užasnuta spoznajom, odgurnula ga je od sebe. "S tim rukama s kojima si pokušao ubiti čovjeka...", rekla je s gađenjem, shvaćajući dubinu njegove tame. U tom trenutku, sjetila se svih upozorenja koja je ignorirala. "Rajka je bila u pravu. Sve je bila u pravu, a ja joj budala nisam vjerovala."

Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Uhvaćena u mrežu suprugove ucjene i slomljena nasilnom prirodom čovjeka kojeg je voljela, Tereza Vukas Radonić ostala je sama. Njezin san o sretnijem životu rasplinuo se, a pred njom je ostala samo bolna spoznaja da je, u bijegu od jednog kaveza, upala u drugi, još opasniji.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

