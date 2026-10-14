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Divlje pčele

Osveta koja je otišla predaleko? Katarina nosi njegovo dijete, a Krnetu progoni sjećanje na Petra Vukasa

Vijest o trudnoći Katarine Runje odjeknula je i probudila stara sjećanja. Za Krnetu ovo otkriće donosi neizdrživ teret. Njegov um sada je pravo poprište borbe između izdaje i osvete

RTL
14.10.2026 21:00

Krneta pred zidom savjesti nakon šokantne vijesti

Krneta i Petar Vukas, bivši Katarinin muž, dijelili su sve. Provodili su zajedno dane i noći, zabavljali se, upadali u iste nevolje i tučnjave. Dali su si obećanje da će uvijek čuvati jedan drugome leđa u svakoj situaciji.

Kada je saznao da je Katarina trudna, Krneti je odmah kroz glavu prošlo sjećanje na svog velikog prijatelja kojeg je upravo ona ubila. Pitanja o odanosti sada ga izjedaju iznutra i tjeraju na preispitivanje vlastitih postupaka.

Silovanje prijateljeve žene čin je koji ga nemilosrdno proganja. Krneta se pita hoće li mu Petar ikada moći oprostiti i što bi mu rekao da ga sada može vidjeti. Zamišlja scenarije i pita se je li pretjerao u mučenju Katarine, odnosno je li prešao granice iz kojih nema povratka.

"Bila je neoprezna i sad mi to moramo rješavati". Što bi za njega moglo značiti to dijete i je li ovo njegov stvarni kraj? Liječnici rade po naredbi da se sve obavi najtiše moguće.

Petar Vukas, Divlje pčele
Petar Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta shvaća da ovu situaciju mora riješiti što prije. Ako se dijete rodi, za Krnetu bi to mogao biti živi podsjetnik na zločin koji je počinio, ali i dokaz mračne tajne koja bi mu mogla zauvijek uništiti život.

Osveta za prijatelja

Iako je svjestan težine svojih djela, u njemu tinja osjećaj da na neki izopačen način osvećuje smrt svog najboljeg prijatelja. Kroz cijeli taj kaos, njegovi postupci izgledaju kao očajnički potezi čovjeka koji traži pravdu u svijetu gdje ona odavno ne postoji.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Vrijeme će pokazati hoće li krivnja potpuno progutati Krnetu te hoće svijet izvan zatvora doznati za sve što je godinama ženama činio.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.


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Divlje pčele

Katarina je trudna! Krneta doznao šokantnu vijest i odmah naredio pobačaj

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