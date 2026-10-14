Osveta koja je otišla predaleko? Katarina nosi njegovo dijete, a Krnetu progoni sjećanje na Petra Vukasa

Krneta i Petar Vukas, bivši Katarinin muž, dijelili su sve. Provodili su zajedno dane i noći, zabavljali se, upadali u iste nevolje i tučnjave. Dali su si obećanje da će uvijek čuvati jedan drugome leđa u svakoj situaciji.

Kada je saznao da je Katarina trudna, Krneti je odmah kroz glavu prošlo sjećanje na svog velikog prijatelja kojeg je upravo ona ubila. Pitanja o odanosti sada ga izjedaju iznutra i tjeraju na preispitivanje vlastitih postupaka.

Silovanje prijateljeve žene čin je koji ga nemilosrdno proganja. Krneta se pita hoće li mu Petar ikada moći oprostiti i što bi mu rekao da ga sada može vidjeti. Zamišlja scenarije i pita se je li pretjerao u mučenju Katarine, odnosno je li prešao granice iz kojih nema povratka.

"Bila je neoprezna i sad mi to moramo rješavati". Što bi za njega moglo značiti to dijete i je li ovo njegov stvarni kraj? Liječnici rade po naredbi da se sve obavi najtiše moguće.