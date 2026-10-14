Osveta koja je otišla predaleko? Katarina nosi njegovo dijete, a Krnetu progoni sjećanje na Petra Vukasa

Krneta pred zidom savjesti nakon šokantne vijesti
Krneta i Petar Vukas, bivši Katarinin muž, dijelili su sve. Provodili su zajedno dane i noći, zabavljali se, upadali u iste nevolje i tučnjave. Dali su si obećanje da će uvijek čuvati jedan drugome leđa u svakoj situaciji.
Kada je saznao da je Katarina trudna, Krneti je odmah kroz glavu prošlo sjećanje na svog velikog prijatelja kojeg je upravo ona ubila. Pitanja o odanosti sada ga izjedaju iznutra i tjeraju na preispitivanje vlastitih postupaka.
Silovanje prijateljeve žene čin je koji ga nemilosrdno proganja. Krneta se pita hoće li mu Petar ikada moći oprostiti i što bi mu rekao da ga sada može vidjeti. Zamišlja scenarije i pita se je li pretjerao u mučenju Katarine, odnosno je li prešao granice iz kojih nema povratka.
"Bila je neoprezna i sad mi to moramo rješavati". Što bi za njega moglo značiti to dijete i je li ovo njegov stvarni kraj? Liječnici rade po naredbi da se sve obavi najtiše moguće.
Krneta shvaća da ovu situaciju mora riješiti što prije. Ako se dijete rodi, za Krnetu bi to mogao biti živi podsjetnik na zločin koji je počinio, ali i dokaz mračne tajne koja bi mu mogla zauvijek uništiti život.
Osveta za prijatelja
Iako je svjestan težine svojih djela, u njemu tinja osjećaj da na neki izopačen način osvećuje smrt svog najboljeg prijatelja. Kroz cijeli taj kaos, njegovi postupci izgledaju kao očajnički potezi čovjeka koji traži pravdu u svijetu gdje ona odavno ne postoji.
Vrijeme će pokazati hoće li krivnja potpuno progutati Krnetu te hoće svijet izvan zatvora doznati za sve što je godinama ženama činio.
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