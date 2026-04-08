Otkriven Vukasov plan za otetu Vjericu: 'Nestat ćeš, nećeš vidjeti sud'

Susret između Ante Vukasa i prestravljene Vjerice započeo je neočekivano pomirljivim tonom u seriji 'Divlje pčele'. Vukas, poznat po svojoj nemilosrdnosti, pokušao ju je pridobiti glumeći razumijevanje za njezinu tešku situaciju. "Znam da te i Leko mlati, to nije nikakva tajna", rekao joj je, pokušavajući stvoriti lažni osjećaj povjerenja. Nastavio je propitujući njezine motive, sugerirajući da je sve što je učinila bio samo pokušaj da se riješi muža zlostavljača. "Jesi ti sve ovo napravila kako bi se njega riješila?" pitao ju je, umanjujući njezinu ulogu svjedokinje koja je mogla razotkriti kriminalne radnje u mjestu. Međutim, Vjerica, prekaljena teškim životom, nije se dala lako zavarati. Prozrela je njegovu igru i izravno mu se suprotstavila. "Zato što od mene nemaš koristi", odbrusila je, jasno dajući do znanja da shvaća kako Vukasova "pomoć" ima svoju cijenu i da on u svemu vidi samo vlastiti interes. Njegov pokušaj da se prikaže kao dobrotvor koji tvrdi da "nije u životu sve samo korist" brzo se rasplinuo pred njezinom izravnošću.

Vjerica, Divlje pčele

Pedeset tisuća za šutnju i prijetnja jarkom

Kad je shvatio da lažno suosjećanje neće proći, Ante Vukas prešao je na stvar i iznio svoju pravu ponudu, koja je zapravo bila neprikrivena ucjena. "Ovako, nestat ćeš. Nećeš svjedočiti, nećeš ni vidjeti sud. Odselit ćeš se, a ja ću te zbrinuti", izložio je svoj plan. Njegov cilj bio je jasan: ukloniti jedinog svjedoka koji bi mogao ugroziti njegovu kontrolu nad situacijom i osigurati da Leko, čija je sudbina očito povezana s Vukasovim poslovima, izbjegne pravdu. Vjerica je, shvativši da se našla u poziciji gdje može pregovarati za vlastiti život, pokušala izvući najviše što može. Svjesna da joj se nudi jednosmjerna karta iz pakla u kojem je živjela, zatražila je sto tisuća. Vukasov odgovor bio je brutalan i ogolio je pravu prirodu njihova odnosa. "Pedeset. I bit ćeš sretna što nisi završila u jarku", zaprijetio je, ne ostavljajući nimalo sumnje u to što će joj se dogoditi ako odbije ponudu.

Ante Vukas, Divlje pčele