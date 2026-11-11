Otkrivena Jeličina tajna, Anka i Zdravko obrušili se na Ljubu

Napeto je bilo u obitelji Šušnjara gdje je na vidjelo izašla strogo čuvana tajna. Otkrilo se, naime, da je baba Ljube cijelo vrijeme znala da je Jelica zaljubljena u Jakova, ali je to prešutila njezinim roditeljima, Zdravku i Anki.

Kada je istina napokon izašla na vidjelo, Anka nije mogla sakriti razočaranje te se odmah obrušila na Ljubu. Nije mogla vjerovati da joj je prešutjela tako važnu stvar dok se ona trudila oko kćerine budućnosti.

"Ljubo, jesi ti to znala? Mene si pustila da se ja brukam pred Anđelkom", predbacila joj je šokirana majka. Baba Ljube pokušala se obraniti, ističući kako je htjela zaustaviti tu romansu: "Ma, ja sam njoj sto puta rekla da se mane njega."

Ni otac Zdravko nije ostao dužan, jasno dajući do znanja Jelici kakva je sudbina čeka ako ne posluša. "Slušaj me sad dobro, ako te još jednom vidim u njegovoj blizini, ošišat ću te naćelavo i baciti u samostan! Jesi me čula?", zaprijetio joj je bijesni otac.

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