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Divlje pčele

Otkrivena Jeličina tajna, Anka i Zdravko obrušili se na Ljubu

Na vidjelo je izašla strogo čuvana tajna o Jeličinoj ljubavi prema Jakovu, što je izazvalo pravi kaos

RTL.hr
11.11.2026 14:00

Šokantno otkriće u obitelji Šušnjara

Napeto je bilo u obitelji Šušnjara gdje je na vidjelo izašla strogo čuvana tajna. Otkrilo se, naime, da je baba Ljube cijelo vrijeme znala da je Jelica zaljubljena u Jakova, ali je to prešutila njezinim roditeljima, Zdravku i Anki.

Anka izvan sebe od bijesa

Kada je istina napokon izašla na vidjelo, Anka nije mogla sakriti razočaranje te se odmah obrušila na Ljubu. Nije mogla vjerovati da joj je prešutjela tako važnu stvar dok se ona trudila oko kćerine budućnosti.

Baba Ljuba, Divlje pčele
Baba Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ljubo, jesi ti to znala? Mene si pustila da se ja brukam pred Anđelkom", predbacila joj je šokirana majka. Baba Ljube pokušala se obraniti, ističući kako je htjela zaustaviti tu romansu: "Ma, ja sam njoj sto puta rekla da se mane njega."

Zdravko postavio stroga pravila

Ni otac Zdravko nije ostao dužan, jasno dajući do znanja Jelici kakva je sudbina čeka ako ne posluša. "Slušaj me sad dobro, ako te još jednom vidim u njegovoj blizini, ošišat ću te naćelavo i baciti u samostan! Jesi me čula?", zaprijetio joj je bijesni otac.

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Divlje pčele

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