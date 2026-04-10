Otkriveno da je Čavka Rajkin sin, reakcije gledatelja ne prestaju: 'Tužno i emotivno do bola'

Veliki preokret u seriji 'Divlje pčele' podigao je pravu buru među gledateljima - otkriće da je Milan Čavka zapravo Rajkin sin izazvalo je lavinu komentara, teorija i emocija na društvenim mrežama

Dok jedni ne skrivaju šok, drugi tvrde da su to naslutili od samog početka, a treći već razvijaju nove teorije koje bi mogle dodatno zakomplicirati priču 'Divljih pčela'.

"Od njega je napravio ubojicu"

Mnogi gledatelji ne kriju bijes prema Anti, kojeg smatraju glavnim krivcem za sudbinu Milana Čavke. "Od njega je napravio ubojicu", jedan je od komentara koji se najviše dijelio, dok drugi pišu kako je "Ante od nećaka napravio monstruma". Brojni su istaknuli i koliko ih je cijela situacija potresla, posebno odnos između Rajke i sina koji nije ni svjestan istine.

icon-expand Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

"Možda Tereza uopće nije Antina kći?"

No, tu šok ne staje. Gledatelji već razvijaju nove teorije - jedna od najglasnijih je ona da Tereza možda uopće nije Antina kći. "Možda ni Tereza nije Antina kćerka... sve je moguće", pišu gledatelji, dok drugi idu i korak dalje te pokušavaju povezati sve likove u još kompleksniju mrežu odnosa. Pojavile su se i teorije o zamijenjenoj djeci, skrivenim istinama i prošlosti koja tek treba izaći na vidjelo.

icon-expand Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

"Sve je previše jednostavno"

Dio publike smatra da priča još nije gotova i da nas tek čekaju novi obrati. "Previše jednostavno, nije sigurno", komentiraju gledatelji, uvjereni da iza svega stoji još veća tajna. Neki su pak zbunjeni vremenskim linijama i odnosima među likovima, dok drugi otvoreno priznaju da ih je ova priča potpuno emocionalno slomila.

Rajka u središtu tragedije