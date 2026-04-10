Divlje pčele

Otkriveno da je Čavka Rajkin sin, reakcije gledatelja ne prestaju: 'Tužno i emotivno do bola'

Veliki preokret u seriji 'Divlje pčele' podigao je pravu buru među gledateljima - otkriće da je Milan Čavka zapravo Rajkin sin izazvalo je lavinu komentara, teorija i emocija na društvenim mrežama

10.04.2026 12:00

Dok jedni ne skrivaju šok, drugi tvrde da su to naslutili od samog početka, a treći već razvijaju nove teorije koje bi mogle dodatno zakomplicirati priču 'Divljih pčela'.

"Od njega je napravio ubojicu"

Mnogi gledatelji ne kriju bijes prema Anti, kojeg smatraju glavnim krivcem za sudbinu Milana Čavke.

"Od njega je napravio ubojicu", jedan je od komentara koji se najviše dijelio, dok drugi pišu kako je "Ante od nećaka napravio monstruma".

Brojni su istaknuli i koliko ih je cijela situacija potresla, posebno odnos između Rajke i sina koji nije ni svjestan istine.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

"Možda Tereza uopće nije Antina kći?"

No, tu šok ne staje. Gledatelji već razvijaju nove teorije - jedna od najglasnijih je ona da Tereza možda uopće nije Antina kći.

"Možda ni Tereza nije Antina kćerka... sve je moguće", pišu gledatelji, dok drugi idu i korak dalje te pokušavaju povezati sve likove u još kompleksniju mrežu odnosa.

Pojavile su se i teorije o zamijenjenoj djeci, skrivenim istinama i prošlosti koja tek treba izaći na vidjelo.

Rajka i Milan, Divlje pčele
Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

"Sve je previše jednostavno"

Dio publike smatra da priča još nije gotova i da nas tek čekaju novi obrati.

"Previše jednostavno, nije sigurno", komentiraju gledatelji, uvjereni da iza svega stoji još veća tajna.

Neki su pak zbunjeni vremenskim linijama i odnosima među likovima, dok drugi otvoreno priznaju da ih je ova priča potpuno emocionalno slomila.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka u središtu tragedije

Unatoč svim teorijama, jedno je jasno - gledatelji suosjećaju s Rajkom.

"Baš mi je žao Rajke", "Tužno i emotivno do bola", samo su neki od komentara koji pokazuju koliko je publika vezana uz njezin lik.

Mnogi strahuju i za njezinu sudbinu, uvjereni da je ovo tek početak još težeg razdoblja za nju.

Jedno je sigurno - otkriće da je Čavka Rajkin sin potpuno je promijenilo dinamiku serije, a reakcije gledatelja pokazuju da su Divlje pčele dosegle vrhunac napetosti.

Ostaje za vidjeti hoće li istina izaći na vidjelo i kako će je likovi podnijeti, jer jedno je sigurno, ništa više neće biti isto.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

