Ova izvedba podigla je publiku na noge: 'Vidi se da je profesor glume, ovo je vrh odglumljeno!'

Društvene mreže preplavili su komentari gledatelja koji ne skrivaju koliko ih je ova scena 'Divljih pčela' dirnula.

Trenutak u kojem Milan Čavka saznaje tko mu je zapravo majka potpuno je promijenio dinamiku serije. Sve što je do tada znao, ili mislio da zna, odjednom pada u vodu.

U toj tišini i šoku, bez velikih riječi, scena dobiva dodatnu težinu. Upravo ta suzdržanost i unutarnji lom ono su što su gledatelji posebno prepoznali.

"Srce će mi puknut za ovim Milanom koliko mi ga je žao sada", napisala je jedna gledateljica, dok su se mnogi složili da je riječ o jednoj od najpotresnijih scena sezone.