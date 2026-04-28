Divlje pčele

Ova izvedba podigla je publiku na noge: 'Vidi se da je profesor glume, ovo je vrh odglumljeno!'

Najnovija epizoda serije 'Divlje pčele' donijela je jednu od najsnažnijih scena dosad - trenutak u kojem Milan Čavka saznaje da mu je Rajka majka. Emotivni šok, tišina koja govori više od riječi i glumačka izvedba koja pogađa ravno u srce - publika nije ostala ravnodušna

28.04.2026 09:58

Društvene mreže preplavili su komentari gledatelja koji ne skrivaju koliko ih je ova scena 'Divljih pčela' dirnula.

Istina koja ruši sve

Trenutak u kojem Milan Čavka saznaje tko mu je zapravo majka potpuno je promijenio dinamiku serije. Sve što je do tada znao, ili mislio da zna, odjednom pada u vodu.

U toj tišini i šoku, bez velikih riječi, scena dobiva dodatnu težinu. Upravo ta suzdržanost i unutarnji lom ono su što su gledatelji posebno prepoznali.

"Srce će mi puknut za ovim Milanom koliko mi ga je žao sada", napisala je jedna gledateljica, dok su se mnogi složili da je riječ o jednoj od najpotresnijih scena sezone.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: RTL
Rajka (Jelena Perčin), Ante (Alan Blaževiž), Milan (Davor Pavić)
Rajka (Jelena Perčin), Ante (Alan Blaževiž), Milan (Davor Pavić) FOTO: RTL

Gluma za svaku pohvalu

Posebne pohvale idu Davoru Paviću, koji u ulozi Milana Čavke nosi emocionalni teret ove scene.

"Vidi se da je Davor Pavić profesor glume. Ovo je vrh odglumljeno", stoji u jednom od najlajkanijih komentara.

"Odlični, svaka čast, odglumili prirodno, bravo", dodaju drugi.

Publika je primijetila i suptilne detalje u njegovoj glumi - promjene izraza lica, suzdržane reakcije i autentičnost koja dodatno pojačava dojam.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Odnos s Antom pod dodatnim pritiskom

Otkriće istine dodatno komplicira već napet odnos između Čavke i Ante Vukasa, kojeg tumači Alan Blažević.

Gledatelji sve više propituju njegove postupke i motive:

"Sad treba sve otkriti o Anti", poručuju u komentarima, jasno dajući do znanja da očekuju rasplet i odgovore.

Jelena Perčin kao Rajka ponovno je pokazala zašto je jedan od ključnih stupova serije. Njezin lik sada dobiva potpuno novu dimenziju, a gledatelji s još većim interesom prate svaki njezin potez.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL
Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL
