Divlje pčele

Ova scena između kćeri i roditelja Vukas u 'Divljim pčelama' ogolila je sve emocije i otvorila važnu temu

Posljednja epizoda serije 'Divlje pčele' gledatelje je prikovala za ekrane, donoseći emotivni vrhunac u obiteljskoj sagi Vukasovih. Nakon neuspjelog bijega s Milanom, mlada Tereza suočila se sa svojim roditeljima, Antom i Mirjanom, u sceni koja je ogolila duboke obiteljske rane, skrivene strahove i snagu zabranjene ljubavi

28.04.2026 09:00

Dramatični povratak kući pretvorio se u mučno sučeljavanje. Ante i Mirjana, vidno potreseni i osramoćeni, nisu skrivali svoje duboko razočaranje kćerinim postupcima. Mirjanine riječi odzvanjale su težinom predbacivanja, optužujući Terezu da je odbacila siguran i ugledan život za "običnog slugu, za šaku jada". Prema njezinim riječima, žaljenje je rezervirano za proliveno mlijeko, a ne za čin u kojem se "potkrada roditelje da bi mogao pobjeći sa slugom".

Suočavanje s istinom

U tim trenucima, gledatelji 'Divljih pčela' su svjedočili ne samo roditeljskoj ljutnji, već i istinskoj boli zbog iznevjerenih očekivanja. Antino razočaranje bilo je tiše, ali jednako prodorno. Njegova rečenica: "Razočarala si me. A ja sam virova da si ti dobra i poštena", sažela je svu težinu slomljenog očinskog srca.

Tereza, Mirjana, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Briljantna izvedba koja je dirnula gledatelje

U središtu ovog emotivnog vrtloga našla se glumica Margarita Mladinić, koja tumači lik Tereze. Njezina izvedba donijela je rijetko viđenu dubinu i slojevitost, pretvarajući scenu konfrontacije u glumački dragulj. Margarita je uspjela prikazati Terezu ne kao puku buntovnicu, već kao mladu ženu satjeranu u kut, čije su odluke, iako pogrešne, vođene jedinom iskrenom emocijom koju osjeća - ljubavlju.

Njezina transformacija od uplašene djevojčice koja tiho izgovara "Žaj mi je" do hrabre žene koja majci u lice govori "Ali majko, ja njega volim" bila je maestralna. Upravo je ta sirova emocija ono što je Terezinu priču učinilo toliko potresnom.

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Priznanje koje mijenja sve

Ključni trenutak nastupio je kada je Tereza smogla snage i otkrila bolnu istinu koja se krije iza njezinih postupaka. Priznala je da se udala za čovjeka kojeg ne voli, isključivo iz straha i nemoći da se suprotstavi roditeljskim očekivanjima. "Najgore je što sam se ja udala za čovjeka kojeg ne volim samo zato jer nisam imala hrabrosti to vama reći", izgovorila je, prebacujući dio odgovornosti i na sustav vrijednosti u kojem je odrasla.

Šok je postao još veći kada je preuzela krivnju za krađu novca, otkrivši da je upravo ona nagovorila Milana na taj očajnički potez. Time je srušila sliku o sebi kao zavedenoj žrtvi i stala u obranu svoje ljubavi, ma koliko ta obrana bila pogrešna u očima njezinih roditelja.

Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ova napeta obiteljska drama ostavila je Vukasove na rubu raspada. Dok Ante i Mirjana vide samo sramotu i izdaju, publika je u Terezi prepoznala tragičnu heroinu koja se bori za pravo na vlastitu sreću. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest može li ova obitelj ikada zaliječiti svoje rane. Jedno je sigurno: zahvaljujući izvanrednoj glumi, priča o Terezinoj zabranjenoj ljubavi postala je emocionalno središte serije.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele tereza divlje pčele milan čavka divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Tereza i Čavka pokušavaju pobjeći, a Jakov doznaje potresnu istinu!

Zvijezda 'Divljih pčela' ima nepogrešiv stil: Njezine proljetne kombinacije svi žele kopirati

Davor Pavić uzeo pauzu od 'Divljih pčela': puni baterije u rodnom gradu

Jesu li zaslužili sretan kraj? Rajka i Ranko dirljivom pričom osvojili gledatelje 'Divljih pčela'

Glumica Martina Mandek oprostila se od 'Divljih pčela' toplim fotkama

Arija Rizvić objavila preslatke fotografije sa seta 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve pozirao

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost