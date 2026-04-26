Divlje pčele

Ovaj razgovor Katarine i Cvite razotkriva sve i napokon iznosi istinu na stol

U središtu obiteljskih previranja, koja su nedavno isplivala na površinu, našao se intiman i potresan razgovor sestara Katarine i Cvite. Njihova rasprava otkrila je duboku moralnu i emocionalnu dilemu koja prijeti narušiti budućnost mlade Zore i njezina nerođenog djeteta

26.04.2026 11:00

Kroz suze, optužbe i teške riječi, na vidjelo je izašao sukob između očajničke želje za majčinstvom i pružanja prilike za novi početak u seriji 'Divlje pčele'.

Neočekivana ponuda kao slamka spasa

Razgovor započinje u atmosferi neizvjesnosti, gdje se nakon nepovoljne sudske odluke traži rješenje za Zoru i njezino dijete. Katarina je ta koja donosi neočekivani prijedlog, predstavljajući ga kao moguće svjetlo na kraju tunela. "Ima taj jedan momak, Đordano", objašnjava ona, otkrivajući da je mladić spreman ne samo oženiti trudnu Zoru, već i prihvatiti njezino dijete kao svoje.

Za Katarinu, ovo je više od obične ponude; to je prilika da Zora "lipo živi" i izgradi sretan život, oslobođena tereta prošlosti i osude okoline. Njezin je stav pragmatičan i usmjeren na dobrobit mlade majke, no taj prijedlog nailazi na zid otpora kod sestre Cvite, čiji su planovi za budućnost bili potpuno drugačiji.

Cvita i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjena starog dogovora

Cvitina reakcija na spomen Jordanove ponude je oštra i nedvosmislena. "Hvala Bogu da ga je odbila", kaže ona, otkrivajući postojanje ranijeg, tajnog dogovora. Naime, Zora je, svjesna Cvitine nemogućnosti da ima vlastitu djecu, obećala dati joj svoje dijete na skrb. Taj je dogovor za Cvitu postao jedina nada i smisao života.

Katarin prijedlog stoga doživljava ne kao rješenje, već kao izdaju. Njezine riječi odzvanjaju boli i očajem: "Tila mi je dat to dite. Jedino za šta se držim je to dite, a sad ćeš mi i ti to uzet." Cvitina perspektiva baca potpuno novo svjetlo na situaciju, pretvarajući Zorin životni izbor u pitanje odanosti i slomljenih obećanja. Njezina sreća, čini se, direktno je suprotstavljena Zorinoj.

Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Pukotine u sestrinskom odnosu

Rasprava se brzo pretvara u emotivni sukob dviju sestara, gdje se preispituju odanost i međusobno razumijevanje. Katarina pokušava doprijeti do Cvite, sugerirajući joj da bi i ona jednog dana mogla postati majka: "A ti možda jednog dana možeš roditi sebi dite." Međutim, ta je rečenica za Cvitu samo sol na ranu.

"Kako tebe nije briga za mene?" bolno uzvraća Cvita, osjećajući se napušteno i neshvaćeno. Katarina se brani, tvrdeći da je uvijek na njezinoj strani: "Ma nije, Cvita. Ja tebe stalno držim stranu. Uvijek sam uz tebe." Ipak, jaz između njih postaje sve dublji. Jedna sestra bori se za pravo druge žene na vlastiti život, dok se druga grčevito drži za jedinu nadu koja joj je preostala.

Na kraju, njihov razgovor ostaje nedovršen, a odluka o sudbini nerođenog djeteta visi u zraku. Sestre Runje ostaju suočene s posljedicama svojih obećanja i želja, a pitanje čija žrtva i čija sreća imaju prednost ostaje bolno otvoreno, prijeteći da zauvijek promijeni njihove živote.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

