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Divlje pčele

Ovako izgleda predah Nikole Vukasa! Ivan Barišić pokazao djelić atmosfere sa seta 'Divljih pčela'

Ivan Barišić, kojeg gledatelji 'Divljih pčela' dobro poznaju kao Nikolu Vukasa, podijelio je na Instagram storyju mali djelić atmosfere sa seta popularne serije. Objavio je fotografiju u prepoznatljivom izdanju svog lika – elegantnim hlačama, kožnim cipelama i retro čarapama, detaljima koji savršeno odgovaraju vremenu u kojem je smještena radnja serije

RTL.hr
05.10.2026 15:00

I dok je Barišić iza kamera uhvatio trenutak predaha, njegov Nikola Vukas u seriji prolazi kroz sve samo ne mirno razdoblje. Nakon Antina bijega upravo je Nikola preuzeo vođenje obiteljskih poslova, a s očevom imovinom naslijedio je i čitav niz problema. Radnici mjesecima nisu dobili plaću i stupili su u štrajk, a Nikola je situaciju pokušao riješiti dovođenjem novih radnika, čime je dodatno izazvao bijes dijela mještana.

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Istodobno, Nikola je povukao potez koji bi mogao potpuno promijeniti njegov položaj u Vrilu – zatražio je ulazak u zadrugu. Mještani su zbog prezimena Vukas isprva bili podijeljeni i pitali se može li mu se vjerovati, no Nikola je na kraju jednoglasno primljen među zadrugare.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele ivan barišić
Divlje pčele

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