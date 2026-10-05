Ovako izgleda predah Nikole Vukasa! Ivan Barišić pokazao djelić atmosfere sa seta 'Divljih pčela'

I dok je Barišić iza kamera uhvatio trenutak predaha, njegov Nikola Vukas u seriji prolazi kroz sve samo ne mirno razdoblje. Nakon Antina bijega upravo je Nikola preuzeo vođenje obiteljskih poslova, a s očevom imovinom naslijedio je i čitav niz problema. Radnici mjesecima nisu dobili plaću i stupili su u štrajk, a Nikola je situaciju pokušao riješiti dovođenjem novih radnika, čime je dodatno izazvao bijes dijela mještana.

Istodobno, Nikola je povukao potez koji bi mogao potpuno promijeniti njegov položaj u Vrilu – zatražio je ulazak u zadrugu. Mještani su zbog prezimena Vukas isprva bili podijeljeni i pitali se može li mu se vjerovati, no Nikola je na kraju jednoglasno primljen među zadrugare.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.