Ovako izgleda provod nakon crvenog tepiha! Arija Rizvić pozirala sa zaručnikom Markom Vargekom: 'Nakon aftera'

Arija je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira uz Marka, a uz njihovu zajedničku fotografiju kratko je napisala: "Nakon aftera" te dodala emotikone mira i smijeha.
Na fotografiji je Arija zablistala u elegantnom crnom izdanju. Nosila je crni sako ispod kojeg se istaknuo čipkasti top, a look je upotpunila upečatljivom torbicom. Kosu je nosila raspuštenu i blago valovitu, dok je make-up bio naglašen i glamurozan.
Ni Marko nije prošao nezapaženo, odjenuo je crnu košulju koju je ostavio raskopčanu na vratu, a pozirao je tik uz svoju zaručnicu i poljubio je u glavu.
Fotografija je nastala nakon još jedne posebne večeri za ovaj par, koji posljednjih mjeseci često dijeli zajedničke trenutke s putovanja i društvenih događanja. Arija i Marko svoju su vezu podignuli na novu razinu zarukama u Lisabonu, a ove godine posebno su u fokusu zbog planiranja vjenčanja.