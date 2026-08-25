Ovako izgleda provod nakon crvenog tepiha! Arija Rizvić pozirala sa zaručnikom Markom Vargekom: 'Nakon aftera'

Arija je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira uz Marka, a uz njihovu zajedničku fotografiju kratko je napisala: "Nakon aftera" te dodala emotikone mira i smijeha.

Na fotografiji je Arija zablistala u elegantnom crnom izdanju. Nosila je crni sako ispod kojeg se istaknuo čipkasti top, a look je upotpunila upečatljivom torbicom. Kosu je nosila raspuštenu i blago valovitu, dok je make-up bio naglašen i glamurozan.