Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ovako izgleda provod nakon crvenog tepiha! Arija Rizvić pozirala sa zaručnikom Markom Vargekom: 'Nakon aftera'

Arija Rizvić i njezin zaručnik Marko Vargek uživali su u glamuroznoj večeri u Sarajevu, a glumica je dio atmosfere pokazala i svojim pratiteljima. Nakon svečanosti i druženja, par je završio zajedno u liftu, gdje su snimili simpatičan selfie

RTL.hr
25.08.2026 09:00

Arija je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira uz Marka, a uz njihovu zajedničku fotografiju kratko je napisala: "Nakon aftera" te dodala emotikone mira i smijeha.

Na fotografiji je Arija zablistala u elegantnom crnom izdanju. Nosila je crni sako ispod kojeg se istaknuo čipkasti top, a look je upotpunila upečatljivom torbicom. Kosu je nosila raspuštenu i blago valovitu, dok je make-up bio naglašen i glamurozan.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ni Marko nije prošao nezapaženo, odjenuo je crnu košulju koju je ostavio raskopčanu na vratu, a pozirao je tik uz svoju zaručnicu i poljubio je u glavu.

Marko Vargek i Arija Rizvić
Marko Vargek i Arija Rizvić FOTO: Instagram

Fotografija je nastala nakon još jedne posebne večeri za ovaj par, koji posljednjih mjeseci često dijeli zajedničke trenutke s putovanja i društvenih događanja. Arija i Marko svoju su vezu podignuli na novu razinu zarukama u Lisabonu, a ove godine posebno su u fokusu zbog planiranja vjenčanja.

arija rizvić marko vargek sarajevo film festival rtlhr
Divlje pčele

Dok pred kamerama vrije drama, privatno su prijatelji! Pogledajte kako se provode Luka Šegota i Davor Pavić iz 'Divljih pčela'

Divlje pčele

Prijateljstvo koje traje! Amar Bukvić za RTL.hr progovorio o odnosu s Filipom Juričićem: 'Posljednji put zajedno smo putovali prije gotovo dvadeset godina'

Moglo bi te zanimati

Obiteljska idila! Pogledajte gdje je Amar Bukvić otputovao sa suprugom i djecom

Prelijepa Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' uživa na zasluženom odmoru: 'Na plažama i plantažama'

FOTOGALERIJA Ovako omiljena lica serije 'Divlje pčele' provode ljeto

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Mlada glumica iz 'Divljih pčela' osvojila nas je svojim šarmom i talentom

Arija Rizvić zablistala na Sarajevo Film Festivalu u društvu poznatog holivudskog glumca

Milan iz 'Divljih pčela' zamijenio set morskim užitkom: Davor Pavić pokazao kako provodi ljeto

Pročitaj na Net.hr
Playboyjevu zečicu ubio je muž nakon afere sa Srbinom: Imala je samo 20 godina
13-godišnja North West otkrila koji dio tijela joj majka ne dopušta probušiti
Ovako je nekad izgledala jedna od najbogatijih Hrvatica: Ljubila 28 godina starijeg milijardera
Nakon prekida s Josipom, Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa na moru
Tko je muškarac koji je u svoj izgled uložio oko 600.000 eura? Uspoređuju ga s Katie Price
Pozirala za Vogue, zarađivala milijune i bila san muškaraca: Ovako danas izgleda supermodel 90-ih
Povukla se nakon godina zlostavljanja, ali sada se vraća na scenu i to bez dlake na jeziku
Beta Sudar privlači pažnju glazbene scene: 'San mi je Arena, a voljela bi surađivati s Rozgom'
Sydney Sweeney snimila kako izvodi opasnu akrobaciju visoko iznad tla: 'Tom Cruise, pazi se'
Jedna ljepša od druge, a gotovo svaku je prevario: Ovo su bivše djevojke Micka Jaggera