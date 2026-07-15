Ovako je Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' izgledao prije sedam godina: Zavirio u arhivu i razveselio pratitelje

Na svom Instagram profilu Amar Bukvić je objavio fotografiju snimljenu tijekom ljeta 2019. godine, uz kratak, ali znakovit opis: "Summer edition 2019." Na fotografiji Amar sjedi uz samo more, u ležernom izdanju s tamnim sunčanim naočalama, dok u pozadini mirno more i usidrene brodice stvaraju pravi mediteranski ugođaj.

Iako nije otkrio gdje je fotografija nastala, prizor odiše pravom ljetnom atmosferom. More, sunce i opušteno izdanje podsjetili su pratitelje na bezbrižne dane odmora.

Amar inače nije među glumcima koji svakodnevno dijele detalje iz privatnog života, no s vremena na vrijeme svoje pratitelje obraduje uspomenama iz osobne arhive ili fotografijama s putovanja i snimanja.