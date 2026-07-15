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Divlje pčele

Ovako je Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' izgledao prije sedam godina: Zavirio u arhivu i razveselio pratitelje

Glumac Amar Bukvić, kojeg gledatelji RTL-a odlično poznaju po ulozi Tome Domazeta u seriji 'Divlje pčele', odlučio je svoje pratitelje vratiti nekoliko godina unatrag

RTL.hr
15.07.2026 13:00

Na svom Instagram profilu Amar Bukvić je objavio fotografiju snimljenu tijekom ljeta 2019. godine, uz kratak, ali znakovit opis: "Summer edition 2019." Na fotografiji Amar sjedi uz samo more, u ležernom izdanju s tamnim sunčanim naočalama, dok u pozadini mirno more i usidrene brodice stvaraju pravi mediteranski ugođaj.

Povratak u ljeto bezbrižnih dana

Iako nije otkrio gdje je fotografija nastala, prizor odiše pravom ljetnom atmosferom. More, sunce i opušteno izdanje podsjetili su pratitelje na bezbrižne dane odmora.

Amar inače nije među glumcima koji svakodnevno dijele detalje iz privatnog života, no s vremena na vrijeme svoje pratitelje obraduje uspomenama iz osobne arhive ili fotografijama s putovanja i snimanja.

Amar Bukvić
Amar Bukvić FOTO: Instagram

Publika ga s nestrpljenjem čeka u novim epizodama

Podsjetimo, Amar Bukvić u 'Divljim pčelama' utjelovljuje Tomu Domazeta, jednog od najupečatljivijih likova prve sezone.

Amar Bukvić
Amar Bukvić FOTO: Instagram

Njegova upečatljiva izvedba i brojne dramatične scene osvojile su gledatelje, koji s velikim zanimanjem iščekuju nastavak serije i nove zaplete koji ih očekuju u drugoj sezoni.

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