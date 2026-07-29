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Divlje pčele

Ovako je Davor Pavić izgledao kao dječak

Glumac Davor Pavić objavio je fotografiju iz djetinjstva

RTL.hr
29.07.2026 13:00

Glumac iz 'Divljih pčela' Davor Pavić na Instagram je Storyju objavio fotografiju iz djetinjstva i pratiteljima otkrio koliko je bio presladak kao dječak.

Predah prije novih izazova

Nakon što je u proteklom razdoblju privlačio pozornost ulogom u seriji 'Divlje pčele', Pavić koristi svaki slobodan trenutak za punjenje baterija na moru.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Davor Pavić u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Milana Čavku, lika koji je privukao pažnju gledatelja svojim karakterom i odnosima unutar napete obiteljske priče smještene u Dalmatinsku zagoru. Iskusni glumac kroz ovu ulogu donosi slojevitu interpretaciju čovjeka čije odluke, stavovi i emocije dodatno obogaćuju radnju serije.

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