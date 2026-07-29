Ovako je Davor Pavić izgledao kao dječak

Glumac iz 'Divljih pčela' Davor Pavić na Instagram je Storyju objavio fotografiju iz djetinjstva i pratiteljima otkrio koliko je bio presladak kao dječak.

Predah prije novih izazova

Nakon što je u proteklom razdoblju privlačio pozornost ulogom u seriji 'Divlje pčele', Pavić koristi svaki slobodan trenutak za punjenje baterija na moru.

icon-expand Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram