Divlje pčele

Ovako započinje dan na setu 'Divljih pčela': Sve je spremno za nove preokrete

Dok njihovi likovi 'Divljih pčela' prolaze kroz drame, tajne i ljubavne zaplete, iza kulisa vlada sasvim drugačija atmosfera

08.04.2026 14:00

Na setu 'Divljih pčela' ovih dana snimaju se neke od najnapetijih scena dosad, no iza kamera vlada potpuno drugačija energija. U pauzama između snimanja, ekipa se opušta, druži i puni energiju, daleko od napetih odnosa koje gledamo na malim ekranima.

U fokusu su Ivan Barišić, Ana Marija Veselčić, Davor Pavić, Lidija Kordić i Marin Klišmanić, ekipa koja zajedno provodi sate na setu, ali i očito dijeli odličnu kemiju izvan scena.

Od drame do smijeha

Dok gledatelji prate njihove likove kroz napete odnose, tajne i sukobe, u stvarnosti vlada opuštena atmosfera. Razgovori, šale i kratki predasi između scena dio su svakodnevice na snimanju.

Posebno je zanimljivo vidjeti kontrast, dok jedan trenutak snimaju teške i emotivne scene, već u sljedećem se vraćaju u svoju svakodnevnu, opuštenu dinamiku.

Ana Marija Veselčić, Davor Pavić, Marin Klišmanić FOTO: RTL

Njihovi likovi prolaze kroz najteže trenutke

Na ekranu, priče njihovih likova sve su intenzivnije. Lik kojeg tumači Davor Pavić sve više ulazi u mračnije i kompleksnije situacije, dok se odnosi između likova dodatno zapliću.

Istovremeno, likovi koje igraju Ana Marija Veselčić i Lidija Kordić nalaze se u središtu emocionalnih i obiteljskih preokreta, dok se kroz njihove priče otvaraju teme ljubavi, lojalnosti i izbora.

Marin Klišmanić i Ivan Barišić također su dio radnje koja se sve više zahuktava, a njihovi likovi postaju ključni u raspletima koji slijede.

Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Ekipa koja funkcionira kao jedno

Upravo ta kombinacija intenzivne radnje i dobre atmosfere na setu daje seriji posebnu energiju. Glumci, iako uronjeni u zahtjevne uloge, očito pronalaze način da održe ravnotežu između posla i opuštanja.

U tim trenucima bez kamera vidi se ono što publika često osjeti kroz ekran, povezanost i međusobno povjerenje.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

