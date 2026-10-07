Ovakog Krnetu još niste vidjeli! Slavko Sobin pokazao što se događa iza kamera 'Divljih pčela'

Glumac Slavko Sobin , koji u hit seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje glavnog negativca Lazara Krnetu, na svom je Instagram profilu objavio niz fotografija s televizijskog seta. Na fotografijama se može vidjeti glumačka ekipa u kostimima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Iako na ekranu glumi mračnog lika, Sobin je na fotografijama prikazan u sasvim drugačijem svjetlu. Gledamo ga kako uređuje nokte, odmara između scena i pozira s kolegama, uz opušteno ispijanje kave i tipkanje po mobitelima. Cijelu galeriju prati kratak i duhovit opis "bzzzzz off.", u kojem je glumac iskoristio simpatičnu igru riječima vezanu uz sam naziv serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.