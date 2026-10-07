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Divlje pčele

Ovakog Krnetu još niste vidjeli! Slavko Sobin pokazao što se događa iza kamera 'Divljih pčela'

Druga sezona popularne serije 'Divlje pčele' uvelike traje na malim ekranima, a gledatelji svaku epizodu iščekuju s nestrpljenjem. Kako bi skratio vrijeme do novih zapleta, poznati domaći glumac Slavko Sobin podijelio je nekoliko trenutaka sa samog snimanja. Njegova objava brzo je privukla pažnju obožavatelja koji su jedva dočekali vidjeti svoje omiljene likove u opuštenijem izdanju

RTL.hr
07.10.2026 08:45

Glumac Slavko Sobin, koji u hit seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje glavnog negativca Lazara Krnetu, na svom je Instagram profilu objavio niz fotografija s televizijskog seta. Na fotografijama se može vidjeti glumačka ekipa u kostimima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Iako na ekranu glumi mračnog lika, Sobin je na fotografijama prikazan u sasvim drugačijem svjetlu. Gledamo ga kako uređuje nokte, odmara između scena i pozira s kolegama, uz opušteno ispijanje kave i tipkanje po mobitelima. Cijelu galeriju prati kratak i duhovit opis "bzzzzz off.", u kojem je glumac iskoristio simpatičnu igru riječima vezanu uz sam naziv serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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