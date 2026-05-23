Ovih 5 skrivenih detalja možda vam je promaknulo u proteklom tjednu 'Divljih pčela'

Od simboličnih scena i skrivenih tragova do emotivnih trenutaka koje su gledatelji možda previdjeli - protekli tjedan Divljih pčela' donio je niz detalja koji su dodatno produbili priču i likove

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Neki detalji djelovali su jezivI, neki dirljivI, a neki su samo dodatno produbili osjećaj da se iza svake scene krije još jedna priča. Upravo zato izdvojili smo pet trenutaka koji možda nisu bili u prvom planu, ali su mnogima ostali među najzanimljivijim scenama proteklog tjedna 'Divljih pčela'.

Josip Vukas imao je 'oltar' posvećen pokojnoj majci

Teodorino otkriće u spilji otkrilo je puno više od običnog skrovišta. Pokojni Josip Vukas godinama je skupljao predmete, fotografije i uspomene, a cijeli stol izgledao je poput improviziranog oltara posvećenog njegovoj pokojnoj majci. Uz stare stvari i fotografiju skrivao je i pismo u kojem opisuje noć Petrovog ubojstva, što je dodatno šokiralo gledatelje.

icon-expand Majka Josipa i Jakova Vukasa, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza se polako vraća životu

Nakon teške i iscrpljujuće ljubavne priče s Milanom, Tereza djeluje mirnije i sretnije nego prije. Posebno ju je razveselio nećak, a gledatelji su primijetili i jednu veliku promjenu - sve se više okreće vjeri. Krunica oko vrata i njezin smireniji pristup životu potpuno odudaraju od stava njezinih roditelja Ante i Mirjane, posebno u vremenu i okruženju u kojem žive.

icon-expand Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina se emotivno oprašta prije predaje policiji

Jedna od najtužnijih scena tjedna bila je ona u kojoj Katarina sama stoji u kući i promatra fotografiju pokojnog oca Andrije Runje. Suze, tišina i pogled puni straha dali su naslutiti da je potpuno slomljena prije odluke da se preda policiji.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Crtež tri sestre kao anđela skriva jezivu simboliku

Jedan od najmračnijih detalja bio je Josipov crtež pronađen u dnevniku. Na njemu su tri sestre prikazane kao anđeli koji gaze demonsku figuru koja očito predstavlja Petra.

icon-expand Josipov crtež, Divlje pčele FOTO: RTL

Vinko Tomi donosi "lijek" i upozorenje za bijeg

Susret Tome i Vinka ponovno je otvorio pitanja njihove ratne prošlosti. Vinko, koji se nalazi na popisu ratnih zločinaca i izdajnika, Tomi donosi bočicu "lijeka", za koji gledatelji vjeruju da je povezan s njegovom ovisnošću o morfiju.