Ovih 5 skrivenih detalja možda vam je promaknulo u proteklom tjednu 'Divljih pčela'

Neki detalji djelovali su jezivI, neki dirljivI, a neki su samo dodatno produbili osjećaj da se iza svake scene krije još jedna priča. Upravo zato izdvojili smo pet trenutaka koji možda nisu bili u prvom planu, ali su mnogima ostali među najzanimljivijim scenama proteklog tjedna 'Divljih pčela'.
Josip Vukas imao je 'oltar' posvećen pokojnoj majci
Teodorino otkriće u spilji otkrilo je puno više od običnog skrovišta. Pokojni Josip Vukas godinama je skupljao predmete, fotografije i uspomene, a cijeli stol izgledao je poput improviziranog oltara posvećenog njegovoj pokojnoj majci.
Uz stare stvari i fotografiju skrivao je i pismo u kojem opisuje noć Petrovog ubojstva, što je dodatno šokiralo gledatelje.
Tereza se polako vraća životu
Nakon teške i iscrpljujuće ljubavne priče s Milanom, Tereza djeluje mirnije i sretnije nego prije. Posebno ju je razveselio nećak, a gledatelji su primijetili i jednu veliku promjenu - sve se više okreće vjeri.
Krunica oko vrata i njezin smireniji pristup životu potpuno odudaraju od stava njezinih roditelja Ante i Mirjane, posebno u vremenu i okruženju u kojem žive.
Katarina se emotivno oprašta prije predaje policiji
Jedna od najtužnijih scena tjedna bila je ona u kojoj Katarina sama stoji u kući i promatra fotografiju pokojnog oca Andrije Runje. Suze, tišina i pogled puni straha dali su naslutiti da je potpuno slomljena prije odluke da se preda policiji.
Crtež tri sestre kao anđela skriva jezivu simboliku
Jedan od najmračnijih detalja bio je Josipov crtež pronađen u dnevniku. Na njemu su tri sestre prikazane kao anđeli koji gaze demonsku figuru koja očito predstavlja Petra.
Vinko Tomi donosi "lijek" i upozorenje za bijeg
Susret Tome i Vinka ponovno je otvorio pitanja njihove ratne prošlosti. Vinko, koji se nalazi na popisu ratnih zločinaca i izdajnika, Tomi donosi bočicu "lijeka", za koji gledatelji vjeruju da je povezan s njegovom ovisnošću o morfiju.