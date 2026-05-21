Ovo je ekipa koju je publika zavoljela! Zvijezde 'Divljih pčela' pokazale trenutke iza kamera

Glumačka ekipa serije Divlje pčele' ponovno je oduševila obožavatelje, ovoga puta fotografijama iza kamera koje su pokazale koliko su se članovi ekipe zbližili tijekom snimanja.

Na jednoj od fotografija zajedno poziraju Sanja Vejnović, Margarita Mladinić, Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić, smješteni u starinskom automobilu koji savršeno odgovara atmosferi serije. Glumci su nasmijani i opušteni, a fanovi u komentarima ne skrivaju koliko vole upravo ovu ekipu i njihove zajedničke scene.

Posebnu pažnju privukao je upravo tandem Ivana Barišića i Lidije Penić-Grgaš, čiji odnos Nikole i Cvite već mjesecima izaziva snažne reakcije publike.