Ovo je ekipa koju je publika zavoljela! Zvijezde 'Divljih pčela' pokazale trenutke iza kamera

Glumačka ekipa serije Divlje pčele' ponovno je oduševila obožavatelje, ovoga puta fotografijama iza kamera koje su pokazale koliko su se članovi ekipe zbližili tijekom snimanja.
Omiljena televizijska obitelj na okupu
Na jednoj od fotografija zajedno poziraju Sanja Vejnović, Margarita Mladinić, Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić, smješteni u starinskom automobilu koji savršeno odgovara atmosferi serije. Glumci su nasmijani i opušteni, a fanovi u komentarima ne skrivaju koliko vole upravo ovu ekipu i njihove zajedničke scene.
Posebnu pažnju privukao je upravo tandem Ivana Barišića i Lidije Penić-Grgaš, čiji odnos Nikole i Cvite već mjesecima izaziva snažne reakcije publike.
Iza kamera vlada odlična atmosfera
Na drugoj fotografiji Matija Kačan i Alan Blažević poziraju uz automobil tijekom snimanja scena u prirodi.
Glumci su više puta pokazali da se odlično slažu i izvan seta, a upravo je ta bliskost ono što gledatelji sve češće primjećuju i na ekranima.
Fanovi ne skrivaju oduševljenje
Objave ovakvih trenutaka redovito izazivaju velik interes publike, a mnogi komentiraju kako im je upravo ekipa Divljih pčela' postala jedna od najdražih televizijskih postava posljednjih godina.
Dok se u seriji odnosi kompliciraju, iza kamera očito vlada sasvim drugačija atmosfera, puna smijeha, druženja i zajedničkih trenutaka koje obožavatelji naprosto obožavaju gledati.