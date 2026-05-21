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Divlje pčele

Ovo je ekipa koju je publika zavoljela! Zvijezde 'Divljih pčela' pokazale trenutke iza kamera

Od elegantnih scena u starinskom automobilu do opuštenih trenutaka na setu, jasno je da se između glumaca rodila posebna povezanost

RTL.hr
21.05.2026 14:00

Glumačka ekipa serije Divlje pčele' ponovno je oduševila obožavatelje, ovoga puta fotografijama iza kamera koje su pokazale koliko su se članovi ekipe zbližili tijekom snimanja.

Omiljena televizijska obitelj na okupu

Na jednoj od fotografija zajedno poziraju Sanja Vejnović, Margarita Mladinić, Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić, smješteni u starinskom automobilu koji savršeno odgovara atmosferi serije. Glumci su nasmijani i opušteni, a fanovi u komentarima ne skrivaju koliko vole upravo ovu ekipu i njihove zajedničke scene.

Posebnu pažnju privukao je upravo tandem Ivana Barišića i Lidije Penić-Grgaš, čiji odnos Nikole i Cvite već mjesecima izaziva snažne reakcije publike.

Sanja Vejnović, Margarita Mladinić, Ivan Barišić, Lidija Penić-Grgaš
Sanja Vejnović, Margarita Mladinić, Ivan Barišić, Lidija Penić-Grgaš FOTO: Instagram

Iza kamera vlada odlična atmosfera

Na drugoj fotografiji Matija Kačan i Alan Blažević poziraju uz automobil tijekom snimanja scena u prirodi. 

Glumci su više puta pokazali da se odlično slažu i izvan seta, a upravo je ta bliskost ono što gledatelji sve češće primjećuju i na ekranima.

Matija Kačan i Alan Blažević
Matija Kačan i Alan Blažević FOTO: Instagram

Fanovi ne skrivaju oduševljenje

Objave ovakvih trenutaka redovito izazivaju velik interes publike, a mnogi komentiraju kako im je upravo ekipa Divljih pčela' postala jedna od najdražih televizijskih postava posljednjih godina.

Dok se u seriji odnosi kompliciraju, iza kamera očito vlada sasvim drugačija atmosfera, puna smijeha, druženja i zajedničkih trenutaka koje obožavatelji naprosto obožavaju gledati.

divlje pčele sanja vejnović margarita mladinić ivan barišić lidija penić-grgaš
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