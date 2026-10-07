'Ovo je naša Lola iz pariškog predgrađa': Bogataš Filip potpuno zaluđen Zorom, iako ne zna njezino pravo ime

Tijekom jedne od radnih večeri, Lolu je s Filipom upoznala njezina suradnica Lili. Kako bi impresionirala bogatog gosta, Lili ga je dočekala riječima kako je Lola zapravo stigla iz pariškog predgrađa.

Filip je inače sin imućnog oca s kojim često odlazi na razna službena putovanja diljem svijeta. S obzirom na to da stalno putuje, Lili je odmah pokušala probiti led pitajući ga gdje je zadnje bio, a on je kratko odgovorio da se nedavno vratio iz Egipta.

Zaintrigiran pričom o Parizu, Filip je odlučio isprobati njezino znanje francuskog jezika. Nakon nekoliko kratkih fraza koje joj je uputio, vrlo je brzo shvatio da se pred njim ne nalazi nikakva strankinja. "U prijevodu ti zapravo nisi iz Francuske, zar ne? A kako se ti zapravo zoveš", upitao ju je Filip. Lola se nije dala smesti, već je vješto prebacila temu na njegova putovanja te mu odgovorila da je njezino ime manje bitno i zatražila da joj priča o tome koliko točno Egipat ima piramida.

Iako je njezina krinka pala u prvih nekoliko minuta, Filip je cijelu noć proveo u njezinom društvu. Lola je kasnije kolegama u klubu priznala da je Filip pravi tatin sin koji očito ima mnogo novca te da je to jedini razlog zašto mu uopće posvećuje pažnju.