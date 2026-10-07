Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

'Ovo je naša Lola iz pariškog predgrađa': Bogataš Filip potpuno zaluđen Zorom, iako ne zna njezino pravo ime

Lola sve više napreduje i privlači poglede u popularnom noćnom klubu u kojem nastupa. Njezin misteriozni imidž nedavno je na test stavio imućni gost Filip, koji je brzo prozreo njezinu lažnu parišku priču, ali je usprkos tome ostao potpuno očaran

RTL
07.10.2026 21:00

Zagonetna 'Francuskinja' Lola zaintrigirala bogatog gosta u noćnom klubu

Tijekom jedne od radnih večeri, Lolu je s Filipom upoznala njezina suradnica Lili. Kako bi impresionirala bogatog gosta, Lili ga je dočekala riječima kako je Lola zapravo stigla iz pariškog predgrađa.

Filip je inače sin imućnog oca s kojim često odlazi na razna službena putovanja diljem svijeta. S obzirom na to da stalno putuje, Lili je odmah pokušala probiti led pitajući ga gdje je zadnje bio, a on je kratko odgovorio da se nedavno vratio iz Egipta.

Zaintrigiran pričom o Parizu, Filip je odlučio isprobati njezino znanje francuskog jezika. Nakon nekoliko kratkih fraza koje joj je uputio, vrlo je brzo shvatio da se pred njim ne nalazi nikakva strankinja. "U prijevodu ti zapravo nisi iz Francuske, zar ne? A kako se ti zapravo zoveš", upitao ju je Filip. Lola se nije dala smesti, već je vješto prebacila temu na njegova putovanja te mu odgovorila da je njezino ime manje bitno i zatražila da joj priča o tome koliko točno Egipat ima piramida.

Iako je njezina krinka pala u prvih nekoliko minuta, Filip je cijelu noć proveo u njezinom društvu. Lola je kasnije kolegama u klubu priznala da je Filip pravi tatin sin koji očito ima mnogo novca te da je to jedini razlog zašto mu uopće posvećuje pažnju.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Dok on ima para, ja ću biti s njim. To mi je posao", bila je potpuno iskrena Lola tijekom razgovora iza kulisa. Ipak, priznala je da je Filip bio izrazito fin te da je nije ni dotaknuo cijelu večer.

Njegovo džentlmensko ponašanje izdvojilo ga je od većine ostalih gostiju i dalo naslutiti da je već polako razvio neobičnu opsesiju zagonetnom pjevačicom kojoj ne zna ni pravo ime.

Čini se da je Filipovo zanimanje tek počelo, a Lola polako shvaća da ovaj gost nije poput drugih. Kako će se razvijati njihov neobičan odnos te hoće li Marino postati ljubomoran?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje
Divlje pčele

Jakov posjetio Katarinu u zatvoru, Krneta joj zabranio da ga viđa

Moglo bi te zanimati

Ovakog Krnetu još niste vidjeli! Slavko Sobin pokazao što se događa iza kamera 'Divljih pčela'

Veliko slavlje kod Vukasa: Marko zaprosio Domeniku, a u pozadini se kuje opasan posao

Katarinin život pretvorio se u noćnu moru: Krneta kontrolira svaki njezin korak

Novi identiteti i nove ljubavi, evo kako izgledaju likovi 'Divljih pčela' šest godina kasnije

U Vrilu je prošlo šest godina! Kate i dalje prolazi pakao, a Marko se upustio u opasan posao

Krneta nasrnuo na Katu! Dirao je i ljubio protiv njezine volje

Pročitaj na Net.hr
Preminuo poznati hrvatski skladatelj i tekstopisac, autor mnogih hitova
Kristina Čirjak o životu iza kamera: 'Kofer je uvijek napola spakiran, a u ormaru mi je kaos'
Kći Lise Rinne je slavna manekenka: Poziranje u izazovnom donjem rublju nije joj strano
Kad se pojavi uz Ocona, svi gledaju samo nju: Jedna od najatraktivnijih WAGsica F1
Billie Eilish prvo osuđivali radi viška kilograma, a sada je optužuju da je na Ozempicu
Manekenka Ana poginula nakon udara groma: Imala je samo 22 godine
Tarik Filipović posvetio emotivne stihove supruzi Lejli: 'Nikad te nitko neće voljet’ kao ja'
Nina Badrić objavila staru fotografiju s A$AP Rockyjem: 'Rihanna, skužila sam ga prije tebe'
U prometnoj nesreći preminuo poznati srpski redatelj i voditelj
Jelena Rozga progovorila o Ivanu Huljiću, otkrila jedan nepoznat detalj