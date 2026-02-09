Ovo su muškarci 'Divljih pčela'! Dok likovi ratuju, glumci se drže kao braća

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje pokazuju da se ekipa 'Divljih pčela' iza kamera drži čvrsto, uz puno smijeha, zezancije i onog poznatog osjećaja zajedništva koji se ne može odglumiti.

Na jednoj od fotografija s lijeva vidi se Davor Pavić u društvu Luke Šegote. Opušteni kadar, lagani osmijesi i prirodna kemija jasno pokazuju koliko su se glumci povezali izvan kadra, unatoč težini scena koje snimaju. Slijedi fotografija na kojoj su Ivan Barišić, Marin Klišmanić i Alan Blažević. Iako u seriji često stoje na suprotnim stranama, ovdje su rame uz rame, uz poruku "Veni, vidi i vici", kao mali interni podsjetnik da je snimanje maraton koji se lakše prolazi kad si okružen pravim ljudima.