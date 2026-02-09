Emisije
Divlje pčele

Ovo su muškarci 'Divljih pčela'! Dok likovi ratuju, glumci se drže kao braća

Dok su epizode 'Divljih pčela' sve mračnije, a odnosi među likovima pucaju po šavovima, prizori sa snimanja otkrivaju sasvim drugačiju atmosferu

RTL.hr
09.02.2026 18:00

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje pokazuju da se ekipa 'Divljih pčela' iza kamera drži čvrsto, uz puno smijeha, zezancije i onog poznatog osjećaja zajedništva koji se ne može odglumiti.

Na jednoj od fotografija s lijeva vidi se Davor Pavić u društvu Luke Šegote. Opušteni kadar, lagani osmijesi i prirodna kemija jasno pokazuju koliko su se glumci povezali izvan kadra, unatoč težini scena koje snimaju. Slijedi fotografija na kojoj su Ivan Barišić, Marin Klišmanić i Alan Blažević. Iako u seriji često stoje na suprotnim stranama, ovdje su rame uz rame, uz poruku "Veni, vidi i vici", kao mali interni podsjetnik da je snimanje maraton koji se lakše prolazi kad si okružen pravim ljudima.

Glumci 'Divljih pčela'
Glumci 'Divljih pčela' FOTO: RTL

Treća fotografija vodi nas još dalje iza kulisa i pokazuje cijeli set u punom pogonu. Kamere, kombiji, rasvjeta i filmska ekipa raspoređeni su u prirodi, daleko od studijske udobnosti. Upravo takvi uvjeti dodatno zbližavaju glumce i ekipu jer se dani provode zajedno, često u hladnoći, blatu i dugim snimanjima koja traže maksimalnu koncentraciju.

Iako se na ekranu gledateljima čini da su odnosi među likovima nepovratno narušeni, ove fotografije podsjećaju da se iza svake teške scene krije tim koji diše kao jedno. Upravo ta energija, vidljiva iza kamera, razlog je zašto 'Divlje pčele' djeluju tako uvjerljivo i zašto publika osjeća da se ne radi samo o seriji, nego o priči koju nosi cijela ekipa.

Set 'Divljih pčela'
Set 'Divljih pčela' FOTO: Instagram

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Alanom Blaževićem

