Ovo su posljednje riječi koje je Zora uputila svom sinu: 'Uvijek ćeš to biti'

icon-close

Dok je obitelj Vukas s nestrpljenjem iščekivala rođenje svog nasljednika, samo je šačica ljudi znala strašnu istinu koja se krije iza zatvorenih vrata. Ova bolna odluka, donesena pod pritiskom okolnosti i straha, gurnula je Zoru na rub izdržljivosti. Svjesna da čini najveću žrtvu, odričući se prava da bude majka vlastitom djetetu, pripremala se za trenutak koji će joj zauvijek promijeniti život i slomiti srce u seriji 'Divlje pčele'.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ti si moje srce i uvijek ćeš to biti"

U trenucima neizmjerne tuge, prije nego što su joj sina uzeli iz naručja, Zora ga je posljednji put privila uz sebe. U tom kratkom, ukradenom trenutku, sažela je svu svoju ljubav, bol i nadu u nekoliko riječi koje odzvanjaju dubinom majčinske patnje. Gledajući maleno lice koje nikada neće moći javno nazvati svojim, prošaputala je obećanje koje nadilazi laži i tajne: "Ti si moje srce i uvijek ćeš to biti". Te riječi nisu bile samo oproštaj, već vječna zakletva ljubavi i neraskidive veze koju nikakve okolnosti ne mogu prekinuti. Bio je to njezin jedini način da u život djeteta utisne istinu o njegovom podrijetlu, istinu koju će on možda jednog dana i saznati.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Budućnost ispisana lažima

Nakon dirljivog oproštaja, dijete je odneseno u kuću Vukasovih, gdje je dočekano s velikom radošću kao mali Ivan. Time je započelo novo poglavlje u životima obiju obitelji, poglavlje utemeljeno na laži koja prijeti eksplozijom. Zora je osuđena na tihu patnju, promatrajući izdaleka kako njezin sin odrasta u drugoj obitelji, pod drugim imenom i s lažnom majkom.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL