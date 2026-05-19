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Divlje pčele

Ovo su posljednje riječi koje je Zora uputila svom sinu: 'Uvijek ćeš to biti'

Posljednja epizoda popularne dramske serije 'Divlje pčele' ostavila je gledatelje bez daha, donoseći jednu od najemotivnijih i najpotresnijih scena dosad

RTL.hr
19.05.2026 08:00

Dok je obitelj Vukas s nestrpljenjem iščekivala rođenje svog nasljednika, samo je šačica ljudi znala strašnu istinu koja se krije iza zatvorenih vrata.

Ova bolna odluka, donesena pod pritiskom okolnosti i straha, gurnula je Zoru na rub izdržljivosti. Svjesna da čini najveću žrtvu, odričući se prava da bude majka vlastitom djetetu, pripremala se za trenutak koji će joj zauvijek promijeniti život i slomiti srce u seriji 'Divlje pčele'.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ti si moje srce i uvijek ćeš to biti"

U trenucima neizmjerne tuge, prije nego što su joj sina uzeli iz naručja, Zora ga je posljednji put privila uz sebe. U tom kratkom, ukradenom trenutku, sažela je svu svoju ljubav, bol i nadu u nekoliko riječi koje odzvanjaju dubinom majčinske patnje. Gledajući maleno lice koje nikada neće moći javno nazvati svojim, prošaputala je obećanje koje nadilazi laži i tajne: "Ti si moje srce i uvijek ćeš to biti".

Te riječi nisu bile samo oproštaj, već vječna zakletva ljubavi i neraskidive veze koju nikakve okolnosti ne mogu prekinuti. Bio je to njezin jedini način da u život djeteta utisne istinu o njegovom podrijetlu, istinu koju će on možda jednog dana i saznati.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Budućnost ispisana lažima

Nakon dirljivog oproštaja, dijete je odneseno u kuću Vukasovih, gdje je dočekano s velikom radošću kao mali Ivan. Time je započelo novo poglavlje u životima obiju obitelji, poglavlje utemeljeno na laži koja prijeti eksplozijom. Zora je osuđena na tihu patnju, promatrajući izdaleka kako njezin sin odrasta u drugoj obitelji, pod drugim imenom i s lažnom majkom.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ova složena situacija stvorila je nove napetosti i moralne dileme koje će zasigurno oblikovati buduće odnose. Dok Nikola i Mirjana pokušavaju održati privid sreće, tajna o djetetovom pravom podrijetlu tempirana je bomba koja otkucava u temeljima njihovih života. Pitanje je dana kada će istina izaći na vidjelo i kakve će razorne posljedice ostaviti iza sebe. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak, pitajući se hoće li Zora ikada moći vratiti svoje dijete.

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