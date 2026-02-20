Ovo su žene bez kojih bi se Zdravko pogubio! Luce Matić i baba Ljuba preuzele stvar u svoje ruke

icon-close

U 'Divljim pčelama' nikad nije mirno, ali posljednji događaji potpuno su uzdrmali kuću Šušnjara. Nakon što je Anka Šušnjara, iscrpljena i slomljena postporođajnom depresijom, napustila dom, Zdravko se našao u situaciji za koju očito nije bio spreman. Briga o kući, djetetu, svakodnevici, sve je palo na njegova leđa. I tu na scenu stupaju dvije žene bez kojih bi se, složit će se mnogi, doslovno pogubio, Luce Matić i baba Ljuba.

Luce je tiha snaga koja drži konce

Luce Matić ponovno se pokazala kao oslonac kad je najpotrebnije. Smirena, organizirana i uvijek korak ispred problema, Luce je preuzela praktični dio, kuhinju, dijete, red u kući. Dok Zdravko luta između brige, zbunjenosti i vlastitog ponosa, Luce je ta koja racionalno sagledava situaciju i reagira bez puno riječi. Njezina prisutnost donosi stabilnost. Ona ne dramatizira, ne osuđuje, nego djeluje. U trenucima kad se Zdravko povlači u sebe, upravo ga ona vraća u realnost, ponekad blagom riječju, ponekad odlučnim pogledom koji ne ostavlja prostora za izgovore.

icon-expand Antonija Julija Blaće i Jolanda Tudor FOTO: Instagram

Baba Ljuba, iskustvo, toplina i malo 'čelične' logike

S druge strane, baba Ljuba unosi onu kombinaciju topline i čvrstoće kakvu samo ona ima. Njezine pite možda mirišu na djetinjstvo, ali njezine riječi znaju biti itekako oštre. Ljuba ne okoliša, Zdravku jasno daje do znanja da sada nije vrijeme za kukanje, nego za odgovornost. Upravo je ona ta koja razumije težinu Ankina stanja, ali i podsjeća da postporođajna depresija nije sramota, već stanje koje traži podršku i strpljenje. Dok Zdravko pokušava shvatiti što se dogodilo, Ljuba mu, na svoj način, otvara oči, i prema Anki, i prema samome sebi.

icon-expand Zdravko i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Žene spašavaju stvar

Odlazak Anke Šušnjare zbog postpartuma nije samo emotivni udarac, već i test zrelosti za Zdravka. No jasno je jedno, bez Luce i babe Ljube situacija bi vrlo brzo izmakla kontroli. One su te koje balansiraju između brige za dijete, razumijevanja za Anku i držanja Zdravka na nogama. U svijetu 'Divljih pčela', gdje su odnosi često napeti, a emocije eksplozivne, upravo ovakvi trenuci pokazuju snagu ženskog savezništva. Luce i Ljuba možda nisu u prvom planu drame, ali su temelj bez kojeg bi se sve urušilo. Jedno je sigurno, dok su njih dvije u kući, Zdravko možda jest zbunjen, ali nikad nije potpuno sam.

icon-expand Zdravko, Ljuba, Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

