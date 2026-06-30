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Divlje pčele

Ovu ekipu zavoljeli smo u 'Divljim pčelama': Pogled iza kamera pokazuje zašto djeluju kao prava mala obitelj

Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan i Jelena Perčin uhvaćeni su u opuštenom trenutku između snimanja, a fotografija je oduševila obožavatelje serije

RTL.hr
30.06.2026 19:00

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove epizode 'Divljih pčela', društvenim mrežama kruže prizori koji otkrivaju kako izgleda atmosfera iza kamera. Jedna fotografija posebno je privukla pažnju jer na jednom kauču, tijekom predaha od snimanja, zajedno sjede Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan i Jelena Perčin.

Pauza od snimanja, ali osmijesi ne izostaju

Umjesto kamera, reflektora i zahtjevnih scena, ovaj put u prvom su planu opušteni razgovori i zajednički predah. Glumačka ekipa iskoristila je kratku pauzu kako bi se odmorila, a upravo takvi spontani trenuci često najbolje pokazuju koliko su se zbližili tijekom snimanja.

Fotografija još jednom potvrđuje ono što su mnogi glumci već isticali u intervjuima – da su na setu Divljih pčela' stvorili posebnu atmosferu i prijateljstva koja nadilaze posao.

Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan, Jelena Perčin
Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan, Jelena Perčin FOTO: Instagram

Mala obitelj Divljih pčela'

Tijekom prve sezone gledatelji su zavoljeli ne samo njihove likove, nego i kemiju koju glumačka postava prenosi na male ekrane. Upravo zato mnogi kažu da ekipa Divljih pčela' djeluje kao prava mala obitelj, a fotografije iza kulisa dodatno potvrđuju koliko su povezani.

Dok se na setu snimaju nove epizode, ovakvi prizori bude još veće uzbuđenje među obožavateljima koji jedva čekaju ponovno gledati omiljenu ekipu na RTL-u.

Ekipa Divljih pčela
Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Iza kulisa vlada odlična atmosfera

Sudeći prema fotografiji, dobre energije ne nedostaje ni između zahtjevnih snimajućih dana. Osmijesi, zajednički predah i opuštena atmosfera još su jedan podsjetnik da upravo takvo zajedništvo često doprinosi autentičnosti koju gledatelji prepoznaju na ekranu.

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