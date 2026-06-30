Ovu ekipu zavoljeli smo u 'Divljim pčelama': Pogled iza kamera pokazuje zašto djeluju kao prava mala obitelj

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove epizode 'Divljih pčela' , društvenim mrežama kruže prizori koji otkrivaju kako izgleda atmosfera iza kamera. Jedna fotografija posebno je privukla pažnju jer na jednom kauču, tijekom predaha od snimanja, zajedno sjede Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan i Jelena Perčin.

Umjesto kamera, reflektora i zahtjevnih scena, ovaj put u prvom su planu opušteni razgovori i zajednički predah. Glumačka ekipa iskoristila je kratku pauzu kako bi se odmorila, a upravo takvi spontani trenuci često najbolje pokazuju koliko su se zbližili tijekom snimanja.

Fotografija još jednom potvrđuje ono što su mnogi glumci već isticali u intervjuima – da su na setu Divljih pčela' stvorili posebnu atmosferu i prijateljstva koja nadilaze posao.