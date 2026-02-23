Pao je poljubac! Zdravko i Luce nisu odoljeli trenutku bliskosti

Odnos Luce Matić i Zdravka Šušnjare utemeljen na prijateljskoj pomoći i suosjećanju, eskalirao je na način koji nitko nije mogao predvidjeti, a ponajmanje oni sami

U seriji 'Divlje pčele', dok se Zdravkova supruga Anka nalazi izvan Vrila, boreći se s postporođajnom depresijom i tražeći sigurno utočište za sebe, Zdravko je ostao sam s djecom. Suočen je s izazovima očinstva i dubokom usamljenošću. U tim teškim trenucima, pomoć mu je nesebično pružila zajednica, a ponajviše žene iz sela, među kojima se posebno istaknula Luce.

Podrška koja je prerasla u nešto više

Intenzivna druženja i dugi razgovori o životnim nedaćama stvorili su između Luce i Zdravka vezu dublju od običnog prijateljstva. Zdravko, slomljen brigom za suprugu i teretom samoće, u Luci je pronašao srodnu dušu. "Ti znaš koliko sam ja bio zabrinut kad je Anka nestala", povjerio joj se u trenutku iskrenosti, na što mu je ona odgovorila s potpunim razumijevanjem: "Znam, vidjela sam da nisi bio svoj."

icon-expand Zdravko i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Njihova povezanost hranila se zajedničkim ranama iz prošlosti. Zdravko je u razgovoru spomenuo i Lucinog bivšeg partnera Krstu, prepoznajući njezinu bol i uspoređujući je sa svojom. Upravo ta razmjena ranjivosti stvorila je plodno tlo za emocije koje su oboje pokušavali ignorirati. On je u njoj vidio snagu i dobrotu, a ona u njemu slomljenog čovjeka kojem je potrebna utjeha. Granice prijateljstva polako su počele blijedjeti, ustupajući mjesto nečemu mnogo složenijem i opasnijem.

icon-expand Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Poljubac koji je promijenio sve

U jednom trenutku nabijenom emocijama, dogodio se poljubac. Bio je to, kako se čini, čin očaja i slabosti, a ne promišljene izdaje. No, posljedice su bile trenutačne i teške. Svjesna što se dogodilo, Luce se prva povukla, shrvana osjećajem krivnje prema svojoj prijateljici. "Anka mi je prijateljica. Ovo se više ne smije ponoviti", izgovorila je odlučno, prekidajući trenutak koji je prijetio da uništi sve. Zdravko, jednako zatečen i posramljen, mogao je samo tiho izustiti ispriku.

icon-expand Luce i Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se Zdravko i dalje bori sa samoćom, a Luce s grižnjom savjesti, nad Vrilom se nadvilo pitanje hoće li ovaj trenutak slabosti ostati zakopan kao bolna uspomena ili je tek početak zabranjene ljubavi. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

