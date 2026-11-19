Jutro nakon velike rođendanske zabave donijelo je novu bliskost za Cvitu i Johnnyja . Johnny je došao do Cvite pod izlikom da donese novac koji je zaradio, no razgovor je brzo skrenuo na osobniji teren. Priznao joj je da ju je večer prije promatrao kako zamišljeno pije limunadu, što je Cvitu odmah navelo da preispita njegove namjere.

Razgovor se ubrzo dotaknuo i njihovog prisnog plesa na zabavi, zbog kojeg je Cvita već imala problema kod kuće. Zabrinut za to kako će se stvari odraziti na nju, Johnny joj je priznao svoje nedoumice. "Ne bih te htio uvaliti u nevolju", rekao joj je iskreno, na što mu je Cvita prkosno uzvratila da ona nije ni u kakvoj nevolji.

Ipak, Johnnyjeve emocije ponovno su nadvladale oprez. "A opet i bi", dodao je, jasno joj dajući do znanja koliko ga privlači unatoč svim preprekama i posljedicama koje njihov odnos nosi.