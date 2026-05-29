Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Partija života! Veljko stavio vlastitu slobodu na stol

Ulog nije bio samo novac; u igri su bili ponos, budućnost i sudbina omiljenog okupljališta mještana. S jedne strane stola sjedio je Mate Poljak, poznat kao vješt i nemilosrdan igrač, a s druge Veljko Budimir, čovjek koji je odlučio riskirati sve kako bi ispravio nepravdu

RTL.hr
29.05.2026 21:00

Sve je počelo kao još jedna u nizu kartaških večeri, no ulozi su brzo prerasli uobičajene okvire. Nakon što je izgubio sav novac, Veljko Budimir našao se pred zidom. "Nemaš više ni dinara", pobjedonosno je ustvrdio Poljak, no nije računao na Veljkovu odlučnost. Suočen s porazom, Budimir je na stol stavio ono jedino što mu je preostalo - svoju slobodu.

Veljko Budimir, Divlje pčele
Veljko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL

Ulog veći od novca

"Ako ja izgubim, radit ću za tebe. Potpuno džaba", odjeknula je njegova ponuda, na koju je Poljak odgovorio s podsmjehom, tražeći ulog koji će uistinu zaboljeti. U napetoj tišini, netko od prisutnih dobacio je ideju koja je zaledila zrak: "Kavana?".

Poljak je prihvatio izazov, ali pod svojim uvjetima. "Ako izgubiš, radit ćeš za mene i nakon što mi vratiš pare. Deset godina, i to za plaću koju ja odredim", postavio je ultimatum. Veljkov pristanak značio je da je sve stavljeno na jednu kartu. Kavana, simbol zajedništva i srce mjesta, sada je ovisila o ishodu jedne ruke.

Karte, Divlje pčele
Karte, Divlje pčele FOTO: RTL

Pobjeda koja vraća nadu

Partija koja je uslijedila bila je igra živaca, vještine i čiste sreće. Svaki potez pratio se s dahom, a napetost je rasla do usijanja. Na kraju, u trenutku koji će se dugo prepričavati, Veljko Budimir odnio je pobjedu. Poljak, isprva u nevjerici, morao je priznati poraz.

Pobjeda je zapečaćena na papiru, kao dokaz časti u svijetu u kojem je riječ nekad bila svetinja. "Ja, Mate Poljak, ovim putem izjavljujem da zbog nepodmirenog dugovanja nastalog u igri karata dragovoljno i neopozivo prepuštam Veljku Budimiru vlasništvo nad svojom kavanom u Vrilu", stajalo je u izjavi koju je Poljak morao potpisati pred svima.

Veljko Budimir, Divlje pčele
Veljko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL
Matino pismo, Divlje pčele
Matino pismo, Divlje pčele FOTO: RTL

Oduševljenje koje je uslijedilo bilo je neopisivo. Uzvici "Legendo!" i "O tebi će pisme pisati!" ispunili su prostoriju. Pobjeda nije bila samo Veljkova; bila je to pobjeda cijelog mjesta. "Što ćemo popiti? Ja bih popio nešto strano, najskuplje u lokalu!", uzviknuo je pobjednik, a slavlje se nastavilo do dugo u noć.

Krsto i Birco, Divlje pčele
Krsto i Birco, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj nevjerojatan preokret pokazao je kako odlučnost i hrabrost mogu nadvladati i naizgled bezizlazne situacije. Kavana Vrelo ponovno je u pravim rukama, a partija karata između Veljka Budimira i Mate Poljaka ostat će upisana u lokalnu legendu kao dokaz da se za ono što je ispravno ponekad vrijedi kockati sa svime.

divlje pčele veljko budimir divlje pčele mate poljak divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Hoće li Teodora reći cijelu istinu o ubojstvu?

Svi na okupu! Lidija Kordić pokazala složnu ekipu 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve bio na lokaciji

Arija Rizvić zablistala s novom frizurom – glumica iz 'Divljih pčela' pokazala osvježeni look uoči svadbe

Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Hoće li početi govoriti? Mirjanin strah ima ime i prezime

Pročitaj na Net.hr
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju
Albanska novinarka o predrasudama u muškom svijetu: 'S vremenom sam naučila reagirati izvedbom'
Slavimo ljubav i različitost: Voyo donosi priče o prihvaćanju u svaki dom
Katie Holmes oduševila novim izgledom: Mnogi se pitaju samo jedno
Dominirala telenovelama, a sjećate je se iz popularne meksičke sapunice: Ovako izgleda danas
Može li Mato izboriti polufinale? Chef Stiven nema sumnji: 'Ne bojim se, pobijedit će danas'