Partija života! Veljko stavio vlastitu slobodu na stol

Ulog nije bio samo novac; u igri su bili ponos, budućnost i sudbina omiljenog okupljališta mještana. S jedne strane stola sjedio je Mate Poljak, poznat kao vješt i nemilosrdan igrač, a s druge Veljko Budimir, čovjek koji je odlučio riskirati sve kako bi ispravio nepravdu

Sve je počelo kao još jedna u nizu kartaških večeri, no ulozi su brzo prerasli uobičajene okvire. Nakon što je izgubio sav novac, Veljko Budimir našao se pred zidom. "Nemaš više ni dinara", pobjedonosno je ustvrdio Poljak, no nije računao na Veljkovu odlučnost. Suočen s porazom, Budimir je na stol stavio ono jedino što mu je preostalo - svoju slobodu.

Veljko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL

Ulog veći od novca

"Ako ja izgubim, radit ću za tebe. Potpuno džaba", odjeknula je njegova ponuda, na koju je Poljak odgovorio s podsmjehom, tražeći ulog koji će uistinu zaboljeti. U napetoj tišini, netko od prisutnih dobacio je ideju koja je zaledila zrak: "Kavana?". Poljak je prihvatio izazov, ali pod svojim uvjetima. "Ako izgubiš, radit ćeš za mene i nakon što mi vratiš pare. Deset godina, i to za plaću koju ja odredim", postavio je ultimatum. Veljkov pristanak značio je da je sve stavljeno na jednu kartu. Kavana, simbol zajedništva i srce mjesta, sada je ovisila o ishodu jedne ruke.

Pobjeda koja vraća nadu

Partija koja je uslijedila bila je igra živaca, vještine i čiste sreće. Svaki potez pratio se s dahom, a napetost je rasla do usijanja. Na kraju, u trenutku koji će se dugo prepričavati, Veljko Budimir odnio je pobjedu. Poljak, isprva u nevjerici, morao je priznati poraz. Pobjeda je zapečaćena na papiru, kao dokaz časti u svijetu u kojem je riječ nekad bila svetinja. "Ja, Mate Poljak, ovim putem izjavljujem da zbog nepodmirenog dugovanja nastalog u igri karata dragovoljno i neopozivo prepuštam Veljku Budimiru vlasništvo nad svojom kavanom u Vrilu", stajalo je u izjavi koju je Poljak morao potpisati pred svima.

Oduševljenje koje je uslijedilo bilo je neopisivo. Uzvici "Legendo!" i "O tebi će pisme pisati!" ispunili su prostoriju. Pobjeda nije bila samo Veljkova; bila je to pobjeda cijelog mjesta. "Što ćemo popiti? Ja bih popio nešto strano, najskuplje u lokalu!", uzviknuo je pobjednik, a slavlje se nastavilo do dugo u noć.

