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Divlje pčele

Paško Vukasović za RTL.hr o ulozi u 'Divljim pčelama' i atmosferi na setu

Aldo Mađar zatvorski je čuvar koji igra važnu ulogu u dramatičnim događajima iza zatvorskih zidina

RTL
17.10.2026 18:00

Nakon iznimno uspješne prve sezone serije "Divlje pčele", glumačkoj ekipi u novoj se setoni pridružio Paško Vukasović. Poznati glumac preuzeo je ulogu zatvorskog čuvara Alda Mađara, donoseći novu dinamiku u već uhodani tim. U kratkom razgovoru za RTL.hr otkrio je detalje o svom liku, atmosferi na snimanju i očekivanjima od nadolazećih epizoda.

Radna atmosfera na setu

Paško opisuje osjećaj priključivanja uspješnom projektu kao izrazito zanimljiv. Iako ulazi u ekipu koja je već usklađena nakon prve sezone, objašnjava kako se brzo počeo uklapati te da se odnosi s kolegama odlično razvijaju u hodu. Radno okruženje na samom snimanju opisuje kao vrlo ugodno. 

"Stvarno je atmosfera zapravo dosta ugodna i dosta dobar miks ležerne i radne atmosfere", istaknuo je glumac.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Podsjetimo, Aldo Mađar zatvorski je čuvar koji igra važnu ulogu u dramatičnim događajima iza zatvorskih zidina. Iako se na prvi pogled čini kao poslušan suradnik nemilosrdnog upravitelja Krnete, Aldo postupno pokazuje svoju ljudsku stranu i počinje preispitivati njegove okrutne odluke. Njegova savjest posebno dolazi do izražaja kada dozna za plan prisilnog prekida trudnoće Katarine Runje te je odluči upozoriti na opasnost koja joj prijeti. Upravo zbog te unutarnje borbe između poslušnosti nadređenom i želje da učini pravu stvar, Aldo postaje jedan od ključnih likova u Katinoj borbi za pravdu.

Lazar Krneta, Divlje pčele
Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Vukasović je objasnio kako Aldo nikako nije jednodimenzionalan, već se s vremenom otvara i pokazuje različite strane svog karaktera, baš kao što je to slučaj i sa stvarnim ljudima u svakodnevnom životu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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